Ekscentryczny teledysk debiutującej artystki. Kayomee do współpracy zaprosiła Borysa Barchana i Ewę Ekwę

"Rubiki" lecą do Ameryki i wyprzedają swój dobytek. Ceny tak wysokie, że aż kręci się głowie. Chcą za to 25 TYSIĘCY! [GALERIA]

Kayomee, artystka o niezwykłej identyfikacji wizualnej, od razu przykuwa uwagę swoim ekscentrycznym stylem. Jej wyjątkowy klip ukazuje różne wcielenia samej artystki oraz piękną Ewę Ekwę, dobrze znaną z wielu projektów filmowych, muzycznych i radiowych. Niespodzianką dla fanów okazał się udział Borysa Barchana, który zyskał rozpoznawalność dzięki programowi "Top Model".

Nowy teledysk Kayomee zaskakuje kolorami

Teledysk jest prawdziwą paletą kolorów, a jego symbolicznym elementem jest telefon. Kayomee ujawniła, że obecność urządzenia w teledysku ma głębokie znaczenie. To metaforą problemu, który artystka porusza w swoim utworze - uzależnienia młodzieży i ogólnie ludzi od telefonów. Kayomee, jako postać odrealniona i wyidealizowana, symbolizuje kreowany idealny świat obecny w mediach społecznościowych, który nie jest prawdziwy. W teledysku możemy zobaczyć, że telefony budzą różne emocje, nie zawsze pozytywne.

Borys Barchan i Ewa Ekwa w teledysku do "Call you up"

W klipie Kayomee kontrastuje swój wygląd z realnymi postaciami, reprezentowanymi przez Borysa Barchana i Ewę Ekwę. Jest to ciekawy zabieg, który podkreśla dysonans między sztucznie wykreowanym światem, a zwykłymi ludźmi. Niezależnie od naszej tożsamości, możemy stać się ofiarami pułapki idealnego świata - idealnych zdjęć, wyglądu czy relacji. Takie właśnie wrażenie oddaje stylistyka klipu. "Call You Up" od strony lirycznej przedstawia prostą relację, ale jednocześnie jest przykładem na to, jak ważną rolę pełni telefon w naszym życiu. Kayomee, jako artystka odważna i niezależna, zapowiada, że będzie kontynuować swoją muzyczną podróż, zaskakując i inspirując swoich słuchaczy.

Kim jest Kayomee

Kayomee, to dziewczyna, która urodziła się z telefonem w ręku. Reprezentantka Generacji Z lawirując pomiędzy rzeczywistością, a pstrokatą kreacją prezentuje niebanalne wydania, w których doszukać się można odniesień do różnorodnej tematyki. Artystkę oprócz wyjątkowej barwy głosu wyróżniają specyficzne produkcje inspirowane nurtami pop, edm oraz house, lecz gust muzyczny Kayomee skupia również na wielu innych stylach. „Call You Up” to pierwsza zapowiedź nadchodzącego albumu wokalistki – zabawa formą oraz treścią.