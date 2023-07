Elżbieta Romanowska szczerze o swoim debiucie w programie "Nasz Nowy Dom". Polały się już pierwsze łzy!

- Dawno już zmiana gospodarza telewizyjnego show nie wzbudziła w Polsce takiej sensacji jak wtedy, gdy ogłoszono, że to właśnie pani zastąpi Katarzynę Dowbor w roli prowadzącej programu „Nasz nowy dom”. Spodziewała się pani, że pani debiutowi będą towarzyszyć tak duże emocje?

- Zdawałam sobie sprawę, że ogłoszenie tej informacji nie będzie wyłącznie „newsem dnia”, że będzie na ten temat głośno. To zrozumiałe, że jeśli po 10 latach w programie zachodzą takie zmiany, zwłaszcza gdy dotyczą one tak lubianej i szanowanej prowadzącej, byłoby z po prostu niemądre, gdybyśmy nie liczyli się z burzą, która może się wtedy przetoczyć. Trudno więc mówić tutaj o jakimkolwiek zaskoczeniu. Staram się jednak skupiać przede wszystkim na zadaniu, które mi tutaj powierzono, tym bardziej, że jesteśmy już w trakcie nagrań i właśnie poznajemy kolejne rodziny. To one i ich historie są tutaj najważniejsze. Koncentruję się przede wszystkim na tym, by mogły poczuć się jak najbardziej komfortowo w naszym programie. To jest w tym momencie w centrum mojej uwagi, a wszystko co dzieje dookoła schodzi na dalszy plan.

- Ekipa, do której pani dołączyła, zdążyła się już zapewne mocno zgrać na przestrzeni 10 lat. Jak została pani przez nich przyjęta?

- Przyznam, że byłam bardzo ciekawa, jak to będzie. To zawsze jest stresująca sytuacja, kiedy wchodzi się w jakikolwiek projekt, który realizowany jest już od dłuższego czasu, bez względu, czy jest to program, serial czy spektakl. Zawsze są obawy, czy uda nam się do tego przedsięwzięcia dopasować, czy się w nim odnajdziemy i czy zostaniemy zaakceptowani, ale, ku mojemu bardzo miłemu zaskoczeniu, wszystko przebiegło bardzo sprawnie i naturalnie. Oczywiście pewnie trzeba też zapytać, jak wyglądało to z ich perspektywy, ale, jeśli chodzi o mnie, miałam poczucie, że ekipa przyjęła mnie bardzo ciepło. Poczułam się tam naprawdę zaopiekowana i szybko nawiązała się między nami nić porozumienia.

- W jednym z wywiadów przyznała pani, że jeszcze na długo przed przyjęciem posady prowadzącej darzyła pani „Nasz nowy dom” sympatią i nie raz go oglądała. Czy coś panią zaskoczyło, gdy znalazła się pani za kulisami produkcji?

- To prawda, znam ten format od dawna i przyznam, że nie raz, tak jak pewnie i innym widzom, zdarzało mi się w trakcie oglądania wzruszyć czy nawet uronić łzę. Historie jego bohaterów są bardzo przejmujące, często bolesne, ale wzbudzają też ogromny podziw, bo to ludzie, którzy się nie poddają mimo wielu przeciwności losu. Na początku sądziłam, że gdy znajdę się po tej drugiej stronie, to te wzruszenia będą w dużo mniejszym stopniu moim udziałem – w końcu praca na planie wymaga pewnego skupienia, koncentracji na działaniu, człowiek działa też pod wpływem większej adrenaliny. Przekonałam się na miejscu, że nad tymi emocjami nie da się jednak do końca zapanować. Muszę przyznać, że zdarzyło mi się na planie, że poleciały łzy lub głos się załamał ze wzruszenia. Takie momenty najlepiej pokazują, że to, co się tu dzieje, to nie jest fikcja. To prawdziwe życie.

- Ale nie brakuje tu również wielkiej radości, w końcu każdy odcinek kończy się happy endem. Co pani czuła, gdy po raz pierwszy zapraszała pani bohaterów programu do ich nowego domu?

- Każdy bohater, każda rodzina i każdy dom to tak naprawdę osobna historia. Za każdym razem cały ten proces zaczyna się w pewnym sensie od nowa. To trochę tak, jak z naszymi uczestnikami, którzy w pewien symboliczny sposób odcinają się grubą kreską od tego, co było w przeszłości, wprowadzając się do swojego nowego domu. Z nami jest trochę podobnie, choć oczywiście bohaterowie, którym już pomogliśmy, cały czas są w naszych sercach, nie raz też zresztą utrzymujemy z nimi kontakt nawet po zakończeniu zdjęć. Naszym zadaniem jest przekazać widzom ich historie i emocje, które pojawiają się tu na planie, w taki sposób, by i oni mogli je poczuć. Mogę zapewnić, że będąc na miejscu wszystkie je odczuwa się 1000 razy mocniej. Oczywiście, że kiedy nasza misja dobiega końca, czujemy wielką radość, ale te pozytywne emocje towarzyszą nam także kiedy poznajemy naszych bohaterów czy kiedy wpuszczają nas oni do swoich domów. Albo kiedy jesteśmy na budowie i nagle wpadnie do głowy pomysł, by przygotować dla naszych bohaterów jakąś dodatkową fajną niespodziankę, która przywoła na ich twarzy jeszcze szerszy uśmiech. Wszystkie te momenty są fantastyczne, bo nie ma co ukrywać – pomaganie jest cudowne! Możliwość sprawienia drugiemu człowiekowi przyjemności czy przyczynienie się do tego, by jego życie było choć trochę lepsze, to najlepsze uczucie na świecie. To tak jakby gwiazdka trwała cały rok.

- Rola prowadzącej „Nasz nowy dom” jest niezwykle czasochłonna i wymagająca zaangażowania. Czy udaje się ją pani pogodzić z pracą aktorki?

- Jak najbardziej! Nadal gram w Teatrze Komedia, w dalszym ciągu gram w dwóch spektaklach, z którymi jeżdżę po Polsce, wciąż gram w serialu „Pierwsza miłość” i w „Barwach szczęścia” i wcale nie wyklucza się to z pracą na planie programu „Nasz nowy dom”, gdzie spędzam przynajmniej cztery dni w tygodniu. To prawda, że ten format jest bardzo wymagający i trzeba mu się oddać w 100 procentach, ale na szczęście okazuje się, że przy dobrej organizacji rezygnowanie z moich dotychczasowych zobowiązań zawodowych nie jest konieczne. Jak mówi znane porzekadło: dla chcącego nic trudnego!