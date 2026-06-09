Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra właśnie się rozwodzą. Nie przywitali się ze sobą, czuć było napięcie

Komarnicka i Klynstra wreszcie się rozwodzą. Pozew o rozwód wpłynął jeszcze w zeszłym roku

Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra przez lata uchodzili za jedną z najbardziej zgodnych par polskiego show-biznesu. Poznali się 18 lat temu podczas pracy przy serialu "Na dobre i na złe", a ich znajomość z czasem przerodziła się w głębokie uczucie. Prawdziwy przełom miał nastąpić podczas współpracy przy spektaklu. W 2017 roku para stanęła na ślubnym kobiercu, a wkrótce potem doczekała się dwóch synów - Kosmy i Tymoteusza.

Ich małżeństwo przez długi czas było stawiane za wzór. Aktorzy wspólnie pojawiali się na branżowych wydarzeniach, a nawet zdecydowali się przyjąć podwójne nazwiska, podkreślając partnerski charakter swojej relacji. Dla wielu fanów byli dowodem na to, że miłość w świecie show-biznesu może przetrwać próbę czasu. Z czasem zaczęły jednak pojawiać się pierwsze sygnały kryzysu. Uwagę internautów zwróciła decyzja o powrocie do indywidualnych nazwisk. W oficjalnym komunikacie tłumaczyli ją względami zawodowymi, ale w mediach natychmiast pojawiły się spekulacje o problemach w związku. Sami zainteresowani konsekwentnie chronili swoją prywatność i nie odnosili się do plotek.

Zobacz także: Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra rozwodzą się? "Pozew trafił do jednego z warszawskich sądów"

W końcu jednak media poinformowały o złożeniu pozwu rozwodowego w jednym z warszawskich sądów. Informacje o rozstaniu pojawiły się w drugiej połowie 2025 roku, wywołując ogromne poruszenie wśród fanów aktorskiej pary. Według późniejszych doniesień pierwsza rozprawa została wyznaczona na 2026 rok. I faktycznie, doszło do niej 9 czerwca.

Pierwsza rozprawa rozwodowa Komarnickiej i Klynstry

Komarnicka i Klynstra czekali na spotkanie w sprawie rozwodu przez długie miesiące. Wieści o pozwie pojawiły się w sierpniu zeszłego roku. W końcu jednak byli partnerzy zetknęli się w warszawskim sądzie. Ona przyszła z prawnikiem, on bez. Oboje stronili od fotoreporterów, ale i od siebie. Nie przywitali się ze sobą, a na korytarzu czuć było napięcie.

Komarnicka w sądzie stawiła się jako pierwsza, była ubrana w białą bluzkę i czarne, skórzane spodnie. Klynstra postawił na znacznie swobodniejszy strój z bezrękawnikiem i czapeczką z daszkiem. Małżonkowie musieli czekać na rozprawę, bo ta zaczęła się z pewnym opóźnieniem. W tym czasie ze sobą nie rozmawiali, czuć było napięcie.

Zobacz także: Komarnicka przerywa milczenie po rozstaniu z Klynstrą! Tak skomentowała rozwód

Choć historia ich miłości dobiegła końca, zarówno Emilia Komarnicka, jak i Redbad Klynstra skupiają się dziś na pracy zawodowej oraz wychowywaniu dzieci. Aktorka rozwija karierę sceniczną i telewizyjną, a oboje starają się zachować prywatność w tym trudnym okresie.

Zobacz więcej zdjęć. Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra wreszcie się rozwodzą. Spotkali się na pierwszej rozprawie

Na dobre i na złe. Emilia Komarnicka-Klynstra z synem w serialu! Agata też zostanie matką?

34