Eni Ostrowska - aktorka i wokalistka wyznaje: Najpiękniejszy seks jest tylko z miłości!

Seksowna i wysportowana Eni o egzotycznej urodzie, którą zawdzięcza arabskim korzeniom, z pewnością jest marzeniem niejednego mężczyzny. Aż trudno uwierzyć, że taka dziewczyna jest sama. Gwiazda od czterech miesięcy jest singielką i twierdzi, że po rozstaniu z ostatnim partnerem, relacje damsko męskie i seks odstawiła na dalszy plan. Teraz skupia się na realizacji marzeń oraz karierze muzycznej i aktorskiej. - Seks w moim życiu był naturalną sprawą. Od pewnego czasu jednak jestem singielką. To dla mnie nowa sytuacja, ponieważ wcześniej płynnie przechodziłam z jednego związku w drugi. Zaczyna mi doskwierać brak tej bliskości fizycznej. Pewnie tu odzywa się mój arabski temperament. Nie zawsze chodzi nawet o sam seks, ale o zwyczajną bliskość i czułość. Natomiast potrafię też odnaleźć pozytywne aspekty. W końcu mogę się skupić na sobie i swoich potrzebach, mam przestrzeń, której dotąd nie miałam. Osiągnęłam też wewnętrzny spokój i harmonię, bo w moim życiu nie ma teraz żadnych kłótni i dramatów – wyznaje „Super Expressowi” Eni Ostrowska.

Eni Ostrowska jest singielką. Czy brakuje jej seksu?

Zdradza również jak radzi sobie z brakiem seksu. - Uprawiam dużo sportu, pięć razy w tygodniu chodzę na siłownię, dużo pracuję, śpiewam, tańczę, więc potrafię ten temperament okiełznać i radzę sobie – uśmiecha się artystka. Przekonuje też, że fizyczna bliskość zawsze powinna iść w parze z miłością. - Uważam, że seks jest najpiękniejszy, kiedy idzie w parze z uczuciami. Nigdy nie traktowałam seksu jak sportu. Obiecałam sobie, że poczekam na tego jedynego, który wierzę, że pojawi się w odpowiednim czasie i we właściwym miejscu. Nie interesują mnie przelotne romanse ani układy „friends with benefits” – zapewnia Eni. Zdradza również, jaki powinien być mężczyzna, którego zechciałaby wpuścić do swojego życia i jaki mógłby skraść jej serce. - Lubię wysokich, dobrze zbudowanych mężczyzn, mimo że sama mam zaledwie 158 cm wzrostu. Uwielbiam postawnych facetów, bo zawsze przy takich czuję się bezpiecznie. Sama dbam o swoje ciało i swoją formę, więc zwracam też uwagę na to, by mój partner był zadbany i wysportowany, ale i ciekawy pod względem intelektualnym, żeby był inteligentny, praktykował samorozwój. U mężczyzn kręci mnie mózg i otwarty umysł. Jeżeli z najpiękniejszym facetem nie będę miała, o czym porozmawiać, to żadna uroda mu nie pomoże. Fajnie jak będziemy mieć wspólne pasje i zainteresowania i podobne poczucie humoru. To sprawia, że chemie między kobietą a mężczyzną jest większa. Prędzej zainteresuje mnie wyluzowany i wydzierany facet w dresie niż sztywny elegancik pod krawatem – opowiada gwiazda.

Eni nie szuka na silę miłości. Dlaczego zrezygnowała z Tindera?

Nie ukrywa, że jest rozwódką, a do ponownego ślubu jej nie spieszno. - Miałam już męża i nie marzę o ponownym ślubie, bo przysięga małżeńska szczęścia nie daje. Chcę jeszcze przez chwilę pobyć sama ze sobą, żeby w pełni się odnaleźć, choć nie zamykam się na związki. Jestem otwarta na nową miłość. Nie szukam nikogo na siłę. Przez chwilę miałam konto na popularnym portalu randkowym, ale szybko je skasowałam, bo poczułam, że to miejsce nie dla mnie – wyznaje Eni Ostrowska, której piosenki wielokrotnie podbijały listy przebojów najpopularniejszych rozgłośni radiowych, w tym Radia Vox i Eska. Jej kariera nabiera coraz większego tempa. Wokalistka nagrywa kolejne piosenki i obiecuje, że nowy singiel na przełomie lipca i sierpnia.

Eni Ostrowska i jej gorące teledyski