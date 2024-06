Ewa Gawryluk dopiero wzięła ślub, a teraz takie coś! Gwiazda TVN już się nie kryje

Ewa Gawryluk wzięła ślub. Jej mąż Piotr Domaniecki był trenerem w Legii Warszawa

Ewa Gawryluk 1 czerwca wzięła tajny ślub. O uroczystości niemal nikt nie wiedział. Już po ceremonii gwiazda serialu "Na Wspólnej" w TVN przekazała radosną nowinę na Instagramie. Mężem Ewy Gawryluk został Piotr Domaniecki, były trener m.in. w Legii Warszawa i Stali Stalowa Wola. Po ślubie aktorki sucharem w swoim stylu "błysnął" Karol Strasburger, który z Ewą Gawryluk zagrał małżeństwo w serialu "Pierwsza miłość". - Jak to? Ewuniu, żono moja. Gratulacje - napisał w swoim stylu gospodarz "Familiady". O swoim skromnym weselu gwiazda TVN opowiedziała w rozmowie z "Faktem". - Jestem przyzwyczajona na co dzień do teatru, dlatego nie organizowałam już szopki. To jest kwestia tego, czego się oczekuje od tego typu okazji. Jeśli ktoś chce mieć wesele na 300 osób, to proszę bardzo. Jeżeli kogoś na to stać i go to cieszy, to jak najbardziej. Mnie tego rodzaju imprezy nie bawią. Po pierwsze chodzi o aspekt organizacyjny. Z tego, co wiem, to trochę trwa. A po drugie przerażałaby mnie liczba ludzi, z którymi nawet nie mogłabym porozmawiać na własnym weselu - argumentowała Ewa Gawryluk. Od jej ślubu nie minął jeszcze miesiąc, a aktorka już ogłosiła kolejne wspaniałe wiadomości.

Ewa Gawryluk wprowadziła się do męża i nazywa siebie teściową

Po pierwsze Ewa Gawryluk bierze się za remont domu, w którym zamieszkała po ślubie z Piotrem Domanieckim. - Dom już wymagał remontu i zmian. Ja mam zresztą taką naturę, że jak gdzieś wchodzę, to musi być troszeczkę po mojemu. I skoro już tutaj się wprowadziłam, stwierdziłam, że chyba coś trzeba malutkiego zrobić. Piotruś jest otwarty, nie denerwuje się - wyjawiła aktorka w "Dzień dobry TVN". To nie koniec dobrych wiadomości. Ewa Gawryluk pochwaliła się też tym, że jej wybranek "robi kolejne studia podyplomowe". To nadal nie wszystko. Gwiazda TVN nie kryje tego, że już jest "w zasadzie przyszłą teściową". Jej córka Marysia ma bowiem sympatię. - Nie wiem, czy będą plany sformalizowania związku, natomiast mogę się już nazywać teściową. Córka studiuje filologię angielską i pisze pracę licencjacką. Trzymam za nią kciuki - zaznaczyła Ewa Gawryluk, która w 2021 roku rozwiodła się z poprzednim mężem - Waldemarem Błaszczykiem. Marysia jest owocem właśnie tego związku.

