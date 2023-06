Tomasz Kammel bez teleturnieju. Zastąpi go hit TVP

Filip Chajzer - gwiazda TVN-u

Filip Chajzer jest jednym z najbardziej znanych dziennikarzy telewizji TVN. Od 2009 roku był reporterem serwisu informacyjnego Stolica w TVN Warszawa, a w 2011 roku został reporterem, a następnie prowadzącym program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". W parze z Małgorzatą Ohme wielokrotnie rozbawiali widzów, stając się jednym z najpopularniejszych duetów w "śniadaniówce".

Chajzer jest znany widzom także z roli prowadzącego "Małych gigantów" czy "Hipnozy". W 2018 roku wraz z ojcem Zygmuntem Chajzerem wzięli udział w programie "Ameryka Express".

Roszady w "Dzień dobry TVN". Czy Filip Chajzer został zwolniony?

W czwartek, 22 czerwca, produkcja programu "Dzień Dobry TVN" poinformowała o sensacyjnych zmianach w obsadzie prowadzących. Ze "śniadaniówką" żegnają się:

Zgodnie z informacją zamieszczona przez produkcję programu na Instagramie, nowe pary prowadzących to:

A co z Filipem Chajzerem? Oficjalnie nie poinformowano, czy on także został zwolniony, jednak fakt, że jego nazwisko nie pojawia się wśród prowadzących, daje pole do spekulacji, że jego także nie zobaczymy już w roli gospodarza "DD TVN".

Filip Chajzer: wpadki, afery, skandale...

Filip Chajzer ma na koncie kilka zachowań, którymi popadł fanom programu "Dzień Dobry TVN" oraz internautom. Na wizji zdarzało mu się m.in. użyć niecenzuralnych słów czy powiedzieć coś, przez co goście mogli czuć się zniesmaczeni. Podobnie było z publikowanymi przez niego postami w mediach społecznościowych. Niektórymi wpisami naraził się na lawinę komentarzy od zniesmaczonych fanów. Co takiego zrobił? Sprawdź w poniższej galerii.

Co wiemy o Filipie Chajzerze?

Syn Zygmunta Chajzera urodził się 27 listopada 1984 roku w Warszawie. Pracę dziennikarza zaczynał jako redaktor prasowy, a od 2009 roku związany jest z telewizją TVN. Dziennikarz był żonaty, jednak rozwiódł się w 2013 roku. Dwa lata później spadła na niego wielka tragedia - jego syn Maksymilian zginął w wypadku samochodowym. W późniejszym czasie Filip Chajzer był w związku z dziennikarką Małgorzatą Walczak, z którą ma syna Aleksandra. Para rozstała się w 2022 roku.

Kolejną partnerką gwiazdy TVN-u była o 12 lat młodsza Julia. Para nawet się zaręczyła. Ich relacja jednak nie przetrwała.