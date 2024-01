Filip Chajzer wynajmuje swoją willę! Wiemy, ile kosztuje nocleg! Trzymajcie się za portfel!

Wojciech Mann wróci to TVP? Legendarny dziennikarz postawił sprawę jasno!

Filip Chajzer to jeden z najbardziej charakterystycznych i lubianych prezenterów telewizyjnych. Swoją przygodę z "Dzień dobry TVN" zaczął w 2011 roku, gdzie na początku był reporterem śniadaniowym. Od 2019 na stałe dołączył do grona prowadzących. Jednak jakiś czas temu 38-latek poinformował, że znika ze śniadaniówki, bo musi zadbać o swoje zdrowie. Jednak cały czas może liczyć na przypływ gotówki. Wszytko za sprawą jego pięknej willi na Mazurach. Zobaczcie, ile kosztuje nocleg!

Filip Chajzer wynajmuje swoją willę! Cena zwala z nóg!

Filip Chajzer tymczasowo zniknął ze szklanych ekranów. Były gwiazdor TVN zarabia na wynajmie pokoi w nowej posiadłości położonej na urokliwych Mazurach. Poznaliśmy ceny za nocleg w pięknych mazurskich okolicznościach. Prezenter udostępnił cennik. Przenocowanie w niedawno udostępnionej przeszklonej rezydencji położonej nad jeziorem Pozezdrze oznacza wydatek rzędu 1200 złotych. Jednak jeżeli gość chciałby spędzić w niej weekend, będzie musiał dopłacić 300 złotych więcej za dobę. Co ciekawe, do każdego pobytu doliczane jest sprzątanie wycenione na 300 zł. W jednym czasie może przebywać w nim maksymalnie 6 osób. Ponadto turyści muszą liczyć się z obowiązkiem rezerwacji na co najmniej dwie doby. Zobaczcie zdjęcia tej willi!

Zobacz poniższą galerię: Filip Chajzer: wpadki, afery, skandale. Jako prowadzący "Dzień Dobry TVN" wielokrotnie podpadł widzom.

i Autor: INSTAGRAM