Finalista "MasterChefa" OSTRO o restauracji Roberta Lewandowskiego! "Jedno z dań to była klęska"

Matteo Brunetti sympatię publiczności zaskarbił sobie dzięki udziałowi w szóstej edycji show "MasterChef". Kucharz sam o sobie mówi, że jest "ambasadorem włoskiej kuchni". Prowadzi program "Bitwa na smaki", gotuje także w programie "Dzień dobry TVN". Brunetti ma także swój kanał na YouTubie. W rozmowie z Plotkiem ujawnił, że chce go bardziej rozwinąć, a jednym z formatów będzie testowanie popularnych knajp. Ostatnio odwiedził popularną w stolicy restaurację Roberta Lewandowskiego. Zobaczcie, co o niej myśli.

Matteo Brunetti o restauracji Lewandowskiego. "Jedno z dań to była klęska"

Kucharz co do zasady był zadowolony z wizyty w restauracji NINE's Roberta Lewandowskiego. Jednak jedno z dań nie przypadło mu go gustu. Włoch nie krył gorzkich słów.

- Byłem mile zaskoczony dobrymi daniami. Jedno to była klęska, ale cała reszta, przepyszne. Przystawka, to był precelek. Kelner powiedział: Musicie to zamówić. (...) Masakra. Precelek był taki suchy, ten ser, to fondue, nie smakowało niczym. Były tam jalapeño jeszcze, ale to nie było warte zamawiania - powiedział w rozmowie z "Plotkiem".

Oprócz precla, zamówił również burgera, który bardzo mu smakował.

- Zamówiliśmy awokado, takie trochę meksykańskie, przepyszne. Burgera, to był naprawdę świetny burger, obłęd. I jeszcze na koniec sernik pistacjowy. Ja jestem fanem pistacji - dodał.

