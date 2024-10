Finalistka "Tańca z gwiazdami" przebrała się na Helloween za Igę Świątek! Odróżnicie?

Nowe informacje w sprawie pogrzebu gwiazdora One Direction! Liam Payne nareszcie wróci do domu?

Maffashion jak Iga Świątek! Fani nie mogą odróżnić

Nie wszyscy Polacy świętują Halloween. Amerykańskie święto ma złe konotacje w naszym katolickim kraju, więc także wśród gwiazd show biznesu zdania są podzielone.

Co robią gwiazdy w Helloween

Niektórzy celebryci są absolutnie przeciwni celebrowani zabawy, sprzecznej z nauką kościoła. Głęboko wierzący Piotr Mróz i Edyta Górniak jasno postawili sprawę, co o tym myślą. Ale inne gwiazdy chętnie bawią się w halloweenowe przebieranki. Wydaje się, że mamy w 2024 roku zwyciężczynię w tej kategorii. Finalistka 14. edycji "Tańca z gwiazdami" przebrała się za najlepszą polską tenisistkę. Efekt? Są praktycznie do odróżnienia!

Maffashion, która co roku przygotowuje na Helloween ciekawe przebranie i stara się wcielić w wybraną przez siebie gwiazdę. Tym razem Julia Kuczyńska postanowiła zostać Igą Świątek i udało się! Nawet jej fani w pierwszej chwili nie byli w stanie odróżnić obu celebrytek. Zobaczcie sami!

"Myślałem że Iga przebrała się za Ciebie😆"

Maffashion w tym roku odtworzyła również stylizację Igi Świątek z ceremonii losowania grup WTA Finals w Cancun w Meksyku. Tenisistka miała wówczas na sobie zjawiskową, czerwoną suknię. Kiedy Julia Kuczyńska na swoim profilu na Instagramie pokazała swoje zdjęcie w identycznej stylizacji, fani oszaleli.

@iga.swiatek królowa fashion 🏆👑🫶🏼🎾🌹 #partII #halloween #halloween2024 #igaswiatek #maffashionhalloween ph @lukaszdziewic - otagowała swój post Maffashion.

Obserwatorzy profilu Kuczyńskiej na Instagramie naprawdę nabrali się na sztuczkę swojej idolki. Maffashion opublikowała aż dwa zdjęcia. Na jednym po prostu gra w tenisa w białym stroju Igi Świątek, na drugim pręży się w kultowej, czerwonej kreacji Igi i czarnych szpilkach.

Maff jesteś mistrzynią!!!! ❤️ ale miałam rozkminę czemu dodajesz zdjęcia Igi na swojego ig 😂 Wow genialne!! 😍😍 Ty jesteś Hitem 🤩😳 chyba mnie zainspirowałaś i za rok też się wcielę w jakąś postać 🥰🥰🥰🥰 O nie no to jest miazga!!! Wygrałaś wszystko! To jest genialne, mega kreatywne. Julka jesteś mistrzynią! Bezapelacyjną królową halloween @iga.swiatek 💥🎾🎃 w pierwszej chwili myślałem że Iga przebrała się za Ciebie😆

"Światło i mina"

Jeden z fanów Maffashion zapytał, jak udało się jej aż tak bardzo upodobnić do Igi Świątek. Czy to kwestia makijażu czy po prostu zdjęcie zostało przerobione przy użyciu filtrów. Maffashion wyjaśniła, jak osiągnęła ten oszałamiający efekt.

Mam 200 fot, tylko kilka wyszło tak najbardziej podobnych. Nie na każdym mina była taka jej. Nie było to łatwe. Łatwiej przebrać się za kogoś kto ma coś wyrazistego w twarzy do odwzorowania. Ja musiałam najbardziej to wykonturować tu i tam… bo Iga na korcie jest bez makijażu. To ściankowe było lepsze bo Iga ma tu jakiś mocniejszy makijaż i to zupełnie inny niż ja robię sobie ;) Tak czy siak, światło i mina. Na nagraniu są momenty mniej i bardziej podobne ;)

