Gwiazda "Googlebox. Przed telewizorem" trafiła do szpitala. Izabela Zeiske poinformowała o operacji

Iza Zeiske, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w programie "Gogglebox", wraz ze swoim synem Joachimem oraz do niedawna mamą Teresą, tworzyła niezwykłe trio znane z ciętego humoru. Oglądając i oceniając programy TV zawsze potrafili wyciągnąć najlepsze smaczki i rozbawić publiczność do łez. Widzowie szczególnie cenili sobie obecność seniorki rodu - pani Teresy, która zawsze miała na podorędziu szybką ripostę i nie wahała się komentować tego, co widziała na ekranie. Niestety, w lutym b.r. Izabela Zeiske poinformowała o chorobie swojej mamy. W kilka dni potem przyszły tragiczne wieści o jej śmierci. "Nie odzywam się, jest mi bardzo ciężko, ogromny smutek, rozpacz. Nie mogę się pogodzić z tym, co się stało. Do tego dochodzą wszystkie sprawy urzędowe, które trzeba załatwić, związane z pogrzebem" - pisała Izabela Zeiske na Instagramie.

Izabela Zeiske trafiła do szpitala. Przejdzie operację

Teraz doszły do nas i do fanów kolejne niepokojące wieści. Izabela Zeiske trafiła do szpitala. Ma przejść operację , która zaplanowana jest na piątek, 15 marca. "Kochani... słowa fajnej piosenki mówią....."OMIJAJ SZPITALE"... niestety czasami jest tak, że musimy skorzystać z pomocy... Kochani jutro operacja... jak zawsze proszę WAS o wsparcie... mocne kciuki i dobre myśli...dziekujeeee" - napisała pani Izabela na swoim profilu na Instagramie. Nie zdradziła szczegółów zabiegu. miejmy nadzieję, ze to nic bardzo poważnego. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i trzymamy kciuki, żeby wszystko się udało.

