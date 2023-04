Gwiazdy z muzyczną niespodzianką w Wilnie! Wśród gwiazd koncertu "Polska w sercu" Doda i Rodowicz

Rusin ma dość wypowiedzi Lisa na swój temat. To, co ujawniła, mrozi krew w żyłach!

Szacuje się, że obecnie poza Polską mieszka aż 20 mln naszych rodaków. To właśnie oni stanowią najliczniejszą mniejszość narodową na Litwie, dlatego to właśnie tam zaplanowano wielkie muzyczne widowisko, które nasze największe gwiazdy zadedykują wszystkim Polakom żyjącym na co dzień daleko od swojej ojczyzny.

Podczas koncertu, który odbędzie się pod hasłem „Polska w sercu” odbędzie się 2 maja na Placu Ratuszowym w Wilnie, przedstawiciele Polonii ze wszystkich zakątków globu będzie miała wyjątkową szansę spotkać się i wymienić doświadczeniami za pośrednictwem gospodarzy wydarzenia – Idy Nowakowskiej i Aleksandra Sikory oraz prezenterek TVP Wilno, Agaty Dorotko i Aldony Polońskiej. Nie zabraknie bowiem życzeń, wspomnień i pocztówek od Polaków nadesłanych z niemal wszystkich kontynentów.

Podczas koncertu swoje największe hity zaśpiewają tacy wykonawcy jak Golec uOrkiestra, Czerwone Gitary, Maryla Rodowicz, zespół De Mono, Blue Cafe, Łukasz Drapała, Ewelina Gancewska czy grupa FEEL. Gwiazdami wieczoru będą również Doda, zespół Pectus i Kamil Bednarek.

Emisja w TV:

Koncert „Polska w sercu”, wtorek, godz. 18.00 w TVP 1, godz. 22.35 w TVP Polonia