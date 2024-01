Halina Frąckowiak właśnie zadebiutowała w "The Voice Senior"! Nowa jurorka szczerze o trudnych chwilach na planie: "Łzy stawały mi w oczach"

- Rola jurorki w „The Voice Senior” to dla Pani zupełna nowość. Jak się pani w niej czuje?

- Przyznam, że początkowo się trochę bałam, bo skoro nigdy tego nie robiłam i nie znałam stopnia trudności tego zadania, nie miałam pewności, czy w ogóle dam radę. Okazało się, że spotkałam tu osoby, które mają podobną wrażliwość, choćby ze względu na wspólne upodobania artystyczne, a do tego dojrzałe na tyle, że mają pełną świadomość, w czym biorą udział. Uczestnicy dobrze rozumieją, że to konkurs, i pojawi się taki moment, w którym będę musiała jednej osobie powiedzieć „tak”, a drugiej „nie”.

- Trudno było pani odnaleźć się w sytuacji, kiedy musi oceniać uczestników i decydować o tym, kto musi pożegnać się z programem?

- Powiedzieć komuś „nie” było mi rzeczywiście bardzo trudno, choć takie są przecież tutaj reguły. W końcu wygrać może tylko jedna osoba. Ale myślę, że dla uczestników liczyło się przede wszystkim samo spróbowanie. Mam wrażenie, że ważniejsza od rywalizacji jest tutaj po prostu chęć spełniania swoich marzeń – to jest niezwykła motywacja! Ważne, że się pokazali, spotkali ze mną, Alicją, Marylą oraz Tomkiem, i że możemy ich do czegoś zainspirować. Bardzo dobrze zresztą pamiętam własne występy, choćby w Opolu, gdzie przecież był to konkurs. Zawsze towarzyszyła mi wtedy trema, ale nigdy nie miała takiego poczucia, że muszę wygrać. A jednak! Mimo, że przecież dobrze wiem, jak to działa, podejmowanie decyzji w „The Voice Senior” było dla mnie trudne. Było mi potwornie smutno i nie raz łzy stawały mi w oczach. Miałam naprawdę fantastyczną grupę niezwykle utalentowanych ludzi i niesamowite jest to, że oni w takich momentach dobrze rozumieli, że jest mi trudno. Czułam, że wtedy, że są ze mną, wiedzą, że nie są mi obojętni.

75-letnia Halina Frąckowiak wciąż zachwyca: Nie mam żadnego problemu z wiekiem!

- Za wieloma z nich często stają niezwykłe historie ich życia i muzycznej drogi. Była jakaś, która zrobiła na pani szczególne wrażenie?

- Była niejedna. Usłyszałam tutaj wiele opowieści, które zrobiły na mnie bardzo silne wrażenie. Zresztą jako osoba, która skończyła psychologię, zawsze byłam drugiego człowieka ciekawa i chciałam go poznawać. To nie były dla mnie tylko rozmowy, nazwałabym to raczej spotkaniami, i to niezwykłymi, bo wręcz na płaszczyźnie jakiejś międzyludzkiej bliskości. W końcu nie każdemu opowiadamy o swoim życiu, naszych troskach i radościach. Miałam poczucie, że uczestnicy, przynajmniej ci, z którymi miałam kontakt, przyjęli mnie jak przyjaciela, i ja też ich tak zresztą przyjmowałam, choć wiele tych rozmów odbyło się poza kamerami, więc wolałabym zostawić je dla siebie.

- 2024 r. będzie dla pani rokiem pod znakiem 60-lecia na scenie. Wraca pani przy takich okazjach do wspomnień?

- Ten jubileusz postrzegam jako coś niezwykłego. Nigdy nie należałam do osób, które przesadnie myślą o upływie czasu, nie skupiałam się na tym, ile mam lat, czy jestem młodsza, czy starsza. To w ogóle nie są problemy. Jednak ta 60-tka uświadomiła mi, jak bardzo jestem szczęśliwa, bo tyle piękna mogłam przez ten czas doświadczyć w swoim życiu...

"Najsłynniejsze prezenterki TVP w epoce PRL. Historia z Koprem"

- Podobno z tej okazji przymierza się pani do napisania autobiografii.

- Tak, choć przyznam, że wciąż brakuje mi na to czasu (śmiech). Ciągle jestem w biegu, i chociaż stale obiecuję sobie, że za chwilę przystanę, uspokoję się na jakiś czas, wyłączę i zacznę pisać. Dobrą motywacją stały się dla mnie słowa mojego syna, który powiedział mi niedawno coś bardzo mądrego: „mamo, napisz tę książkę, bo kiedyś ktoś napisze za ciebie i napisze nieprawdę”. To jest dla mnie bardzo mocny bodziec i myślę, że jestem już blisko, żeby zacząć ten plan realizować i zacząć wspomnienia przelewać na papier. One zresztą cały czas są we mnie żywe. Pamiętam te wszystkie szczególne momenty, nawet drobne szczegóły. Pamiętam zarówno te dobre i piękne chwile, jak i te trudniejsze – nie tylko te na scenie, ale i w życiu. Uważam, że każdy tych momentów – i dobrych i złych – pomaga nam lepiej poznać siebie, lepiej się sobie przyjrzeć, dostrzec, ile trzeba było pracować, by znaleźć się w tym miejscu, gdzie jesteśmy, ale i też ile trzeba pracować, by znaleźć się tam, gdzie chcemy być. To jest nie tylko moje podejście nie tylko na scenie, ale i w drodze, którą idę przez życie. Dziś mogę z całą mocą powiedzieć, bez względu na wszystko, co mnie w życiu spotkało, było też kilka bolesnych spraw, jestem osobą szczęśliwą.

- Jak się pani przez te 60 lat zmieniła jako artystka? Czy to pani przesłanie dzisiaj bardzo się różni od tego, które pani towarzyszyło, gdy pani debiutowała?

- Na pewno dziś jestem bardziej wymagająca od siebie, ale przyświeca mi to samo, co na początku, choć pewne rzeczy są dziś we mnie bardziej uświadomione. Ważne jest dla mnie wszystko to, co idzie w kierunku hierarchii wartości. Gdy wracam pamięcią do czasów, gdy byłam jeszcze dzieckiem, które dopiero zaczynało śpiewać, to myślę, że gdyby brakowało mi w tym wszystkim ducha, nie miałabym po co wychodzić na scenę. Po prostu chyba bym nie umiała śpiewać tylko dlatego, że jestem do tego przygotowana technicznie. Owszem, emisja głosu, warsztat wokalu, dobra dykcja i oddychanie – to wszystko jest ważne, stanowi podstawę, ale podparcie musi być zawsze duchowe. Od dziecka taka byłam, nie tylko dlatego, że śpiewałam. Zawsze się trochę unosiłam, w chmurach, w marzeniach...

- Romantyczna dusza!

- Tak, taką siebie przynajmniej znam, ale jestem tez osobą twardo stąpającą po ziemi, ponieważ życie wymaga od nas odpowiedzialności za siebie i za tych, wobec których musimy być odpowiedzialni.

