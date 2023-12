Hit! Tak Smaszcz wyglądała przed ślubem z Kurzajewskim. Zupełnie inna kobieta!

Hit! Tak Paulina Smaszcz wyglądała przed ślubem z Maciejem Kurzajewskim. Zupełnie inna kobieta!

Paulina Smaszcz trzy lata temu rozwiodła się z Maciejem Kurzajewskim, który obecnie zaręczony jest z Kasią Cichopek. Byli małżonkowie mają razem dwóch synów i wnuczkę. Wszyscy wiedzą, jak Paulina Smaszcz wyglądała w czasach małżeństwa z prezenterem TVP i jak prezentuje się obecnie. Prawie nikt nie wie za to, jak dziennikarka wyglądała przez ślubem z Maciejem Kurzajewskim. To zdjęcie to absolutny hit!