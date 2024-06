Izabela Maciuszek opowiada o seksie i menopauzie! Koniec z ograniczeniami!

Izabela i jej partner Arkadiusz są razem już ponad trzydzieści lat, mają dwoje wspaniałych dzieci. W pewnym momencie ich drogi na chwilę się rozeszły, a dziewięć lat temu nawet wzięli rozwód, ale jak tylko wyszli z sądu natychmiast do siebie wrócili. Od tego momentu wciąż ze sobą randkują i nadal odkrywają swoją seksualność. Ostatnie dwa lata spędzili na walizkach, odwiedzając głównie kraje arabskie. Mieszkali w hotelach, co także miało pozytywny wpływ na ich współżycie. – W hotelu jest fajnie. Nie trzeba się zastanawiać, co powie sąsiadka i można sobie beztrosko pokrzyczeć. Czasem warto też swojego faceta tak po prostu zaprosić na randkę do hotelu, nie koniecznie trzeba czekać na wyjazd – zauważa Izabela Maciuszek, która w Tunezji i Turcji wręcz nie mogła opędzić się od adoratorów. - Podrywali mnie zagraniczni panowie, zwłaszcza w krajach arabskich, gdzie, jako blondynka byłam dla nich egzotyczna, ale mój Arkadiusz nie ma konkurencji… Ponadto trzeba uważać na tych mężczyzn, bo oni kochają każdą. Jak jedna wyjeżdża to już kochają następną – uśmiecha się Iza.

Izabela Maciuszek zapewnia, że menopauza nie przeszkadza w cieszeniu się seksem

Artystka od pewnego czasu w sieci porusza tematy związane z menopauzą. - To temat bardzo mi bliski. W tym roku skończyłam pięćdziesiąt lat, ale wciąż cieszę się życiem i seksem, dlatego w moich social mediach motywem przewodnim coraz częściej jest hasło „bez pauzy po pięćdziesiątce”. Do swoich rozmów zapraszam kobiety dojrzałe, z którymi rozmawiam na różne tematy – mówi „ Super Expressowi” Maciuszek i zapewnia, że menopauza nie odebrała jej przyjemności z seksu. – Menopauza w ogóle nie wpłynęła na mój seks w negatywnym sensie. Mało tego mam ważenie, że teraz nawet jest lepiej. Nie ma dla mnie tematów tabu. Jesteśmy z mężem otwarci na rozmowy i nowe doznania. Menopauza menopauzą, ale myślę, że wszystko jest w głowie. Dopóki sami nie stawiamy sobie barier niepotrzebnym rozmyślaniem, to ich nie ma. Wewnętrzna dojrzałość sprawia, że jest się bardziej otwartym na seks – zauważa aktorka. – W młodości miałam mniej odwagi, żeby spróbować pewnych rzeczy – dodaje.

Izabela edukuje i wspiera kobiety dojrzałe

Iza zapewnia, że nie cierpi na żadne z dolegliwości, które towarzyszą menopauzie i zniechęcają dojrzałe kobiety do seksu. – Nie mam żadnych opisywanych przez kobiece pisma symptomów, które sprawiają, że unika się seksu, albo nie czerpie się z niego przyjemności. Nie można sobie wkręcać, że jest się „starym” i przyjemność z seksu nam się nie należy, czy już się nie może. Moim zdaniem kobieta może wtedy nawet więcej, jeśli ma świadomość swojego ciała i odpowiedniego partnera. Jak się nie ma świadomości własnego ciała, to nie można czerpać pełnej przyjemności z seksu – podkreśla i apeluje do kobiet, które myślą, że w pewnym wieku już im nie wypada uprawiać seksu: – Wypada. Po pięćdziesiątce wypada nawet więcej, ale wszystko powinno być ze smakiem i płynąć z wewnętrznej potrzeby. Nie powinno się tłumić potrzeb seksualnych. Pamiętam nawet po sobie, że jak byłam młodsza to było inaczej. Jak są dzieci, życie toczy się głównie wokół nich, a wieczorem jest się zmęczonym i boli głowa. Teraz takich wymówek nie mamy. Dzieci dorosły, poszły już w świat. Teraz jest czas dla mnie – na moją kobiecość, otwartość i doskonały seks – podsumowuje aktorka. Izabela Maciuszek już w najbliższą niedzielę, 9 czerwca będzie gościem panelu dyskusyjnego na Konferencji Kobiecości - Ja z przyszłości, która odbędzie się w Konstantynowie Łódzkim. Fanki mają zatem okazję, by spotkać się z gwiazdą twarzą w twarz.

Izabela Maciuszek cieszy się udanym seksem po pięćdziesiątce!