Jacek Wójcik z programu "Królowe życia" TTV zdjął ubrania i zaszokował przemianą. Co za ciało, tak wygląda w wieku 54 lat!

Jacek Wójcik z programu "Królowe Życia" TTV jest jedną z osób, która zyskała największą sławę dzięki udziałowi w show. Były sportowiec i przyjaciel Dagmary Kaźmierskiej, kolejnej ikonicznej postaci "Królowych Życia", opowiedział przed kamerami o swojej przeszłości, która wprawiła w zachwyt wielu fanów. Okazuje się bowiem, że Wójcik był sportową gwiazdą, zajmował się m.in. kulturystyką czy podnoszeniem ciężarów. Może pochwalić się sukcesami, ponieważ regularnie brał udział w różnych zawodach. Filmy i zdjęcia z jego treningów cieszą się w mediach społecznościowych wielką popularnością. Powaliło nas to, jak teraz wygląda 54-letni Jacek Wójcik! Co się dzieje?! Skąd on ma tyle nastoletniej energii?! Boskie ciało robi wrażenie. Zresztą, co tu dużo mówić, musicie to sami zobaczyć.

Galeria zdjęć: Jacek Wójcik z programu "Królowe Życia" TTV i jego metamorfoza

