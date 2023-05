Jacoń rozmawiał z Daukszewiczem. Padły słowa o właściwych proporcjach. „Szukajmy sojuszników, a nie wrogów”

Takiego tłumaczenia piosenki "Solo" Blanki jeszcze nie widzieliście. Tłumaczka dała czadu. To nagranie podbija internet

O sprawie jest już bardzo głośno. Krzysztof Daukszewicz swoim nieprzemyślanym żartem uderzającym w osoby transpłciowe wywołał oburzenie, ale co istotniejsze także dyskusję. Pierwszy komentarz Piotra Jaconia wywołał ogromne poruszenie, ale także falę wsparcia. Polskie gwiazdy stanęły murem za Jaconiem, swoje poparcie dla jego stanowiska wyraziło też ogromne grono internautów.

Jacoń zadzwonił do Daukszewicza. "Szukajmy sojuszników, a nie wrogów. Wrogowie znajdą nas sami"

Dziennikarz i ojciec transpłciowej Weroniki, którego ta sprawa dotknęła osobiście, po raz drugi odniósł się do sprawy. W wypowiedzi przyznał, że rozmawiał z Daukszewiczem, by, jak to określił, nie zgubić właściwych proporcji. W poście napisał: „Z panem Krzysztofem jestem po rozmowie. Zadzwoniłem, abyśmy obaj w tych okolicznościach nie stracili właściwych proporcji. Szukajmy sojuszników, a nie wrogów. Wrogowie znajdą nas sami”.

Piotr Jacoń zwrócił uwagę na to, że z tego co się stało trzeba wyciągnąć wnioski. Dziennikarz podkreśla, że, „sytuacja, w której walcząc o godność jednych, rozjeżdżamy walcem godność drugich, jest niedopuszczalna (…) "Żart" pana Krzysztofa jest dla mnie przykładem, jak transfobia (a także homofobia, rasizm czy antysemityzm) potrafią potajemnie wejść do naszych domów. Oddychamy tym złym powietrzem często bez świadomości, jak bardzo jest złe.

Dziennikarz zaapelował o nie rozpowszechnianie mowy nienawiści, również w formie cytatów

Dziennikarz podkreślił, jak ważna jest świadomość kontekstu, w jakim padają dane słowa, otwarcie przyznając, że prawdopodobnie, gdyby nie jego obecność w studiu, ten jakże niebezpieczny żart mógłby zostać uznany za mało niebezpieczny. „W całej tej sytuacji chodzi właśnie o świadomość: sensów i kontekstów. Moja twarz w konfrontacji z "żartem" była kontekstem. I odesłała do właściwego sensu. Gdyby zamiast mnie w okienku "Szkła" stał ktoś inny, wszystkiego tego by zabrakło. Transfobiczny "żart" przemknąłby niepostrzeżenie. I wygodnie się umościł, gotów do ponownego użycia…

Na koniec wypowiedzi dziennikarz zaapelował o nie powielanie, nie cytowanie i nie przytaczanie mowy nienawiści, żeby ta nie stała się normą.

