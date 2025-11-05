Jerzy Derfel spocznie na Starych Powązkach. Podano szczegóły pogrzebu

Iwona Janczewska
2025-11-05 9:39

W wieku 84 lat zmarł Jerzy Derfel – wybitny pianista, kompozytor, aranżer i dyrygent, którego piosenki znała cała Polska. To on stworzył przeboje, które śpiewali Młynarski, Majewska, Bem czy Kunicka. Wiadomo już, kiedy i gdzie odbędzie się jego pogrzeb. Mistrz spocznie na jednej z najbardziej znanych warszawskich nekropolii.

Z jego nut powstały takie hity jak "Absolutnie", "Truskawki w Milanówku" czy "Po Krakowskim w noc majową". Derfel miał niezwykły talent do tworzenia muzyki, która łączyła lekkość i emocje. Dla wielu był mistrzem, dla innych – symbolem czasów, gdy piosenka miała duszę.

Jerzy Derfel współpracował z największymi. Pisał muzykę do tekstów Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej i Janusza Kofty. Jego kompozycje niosły w sobie lekkość – pogodną melancholię, subtelny żart, ciepło. Śpiewali je giganci – Wojciech Młynarski, Alicja Majewska czy Ewa Bem.

To on odpowiadał za ścieżki dźwiękowe do kultowych filmów Stanisława Barei – "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz" i "Miś". W tym drugim pojawił się nawet na ekranie w epizodycznej roli dyrygenta!

200 piosenek i całe życie z muzyką

Jerzy Derfel już jako dziecko wiedział, że muzyka jest jego językiem. Po ukończeniu szkół muzycznych w Sopocie trafił do Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, gdzie studiował grę na fortepianie. Szybko okazało się, że nie będzie tylko wykonawcą – że ma dar tworzenia melodii, które zostają w pamięci na lata. Łącznie stworzył ponad 200 piosenek, a jego kompozycje do dziś można usłyszeć w radiu i telewizji. Za swoją twórczość został nagrodzony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był artystą z klasą – bez skandali, ale z ogromnym dorobkiem, który zostanie z nami na długo.

Pogrzeb Jerzego Derfla – znamy szczegóły

Jerzy Derfel zmarł 3 listopada. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 7 listopada 2025 roku o godz. 9:00 w kościele św. Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej w Warszawie. Po mszy trumna z ciałem kompozytora zostanie odprowadzona na Stare Powązki, gdzie spocznie w grobie rodzinnym. Informację o pogrzebie przekazała Krystyna Demska-Olbrychska.

Jerzy Derfel
19 zdjęć
