Joanna Krupa uzbrojona w szczotę walczy w toalecie! Potężny opór. Wideo

Odkąd Joanna Krupa została matką, jej życie bardzo mocno się zmieniło. Gwiazda TVN z celebrytki przez duże C zmieniała się w panią domu, choć oczywiście kariery zawodowej całkiem nie porzuciła. Joanna Krupa nadal prowadzi program "Top Model", a ostatnio - podczas kręcenia finałowego odcinka - doszło do niezręcznej wpadki z jej udziałem. Można było zauważyć, co wyświetla się na prompterze, z którego czytała Joanna Krupa. Nie byłoby w tym nic strasznego, gdyby nie to, że na wyświetlaczu pojawiły się angielskie wstawki, z których słynie modelka. A każdy myśłał, że to naturalne... Gwiazda TVN chyba zbytnio nie przejęła się wtopą i dalej robi swoje. Także w domu. Okazało się, że Joannie Krupie niestraszne są nawet boje w... toalecie. Piękna modelka na dowcipnym nagraniu wideo pokazała, jak uzbrojona w szczotę walczy z sedesem. Widać, że nie był to łatwy pojedynek. Nie wiadomo, czy zakończył się sukcesem, bo nagranie w pewnym momencie się urywa. Pewne jest za to to, że Joanna Krupa poważnie podeszła do wyzwania i w toaletową walkę włożyła mnóstwo sił.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Joanny Krupy z mężem. Pod galerią znajduje się filmik z toaletowego pojedynku gwiazdy "Top model".