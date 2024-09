Justyna Sieńczyłło czuje obecność zmarłego Emiliana Kamińskiego. "Muszę być silna. Kto, jeśli nie ja?". WYWIAD

Justyna Sieńczyłło: Muszę być silna. Kto, jeśli nie ja?

Super Express: - Miesiąc temu minęła dwudziesta ósma rocznica twojego ślubu z Emilianem. Świętowaliście co roku to szczególne dla was wydarzenie?

Justyna Sieńczyłło: - Nie, bo nigdy nie przykładaliśmy większego znaczenia do rocznic i jubileuszy, dlatego nie obchodziliśmy z reguły kolejnych godów. Tym bardziej, że od Emiliana często dostawałam kwiaty bez żadnej okazji, a w dniu moich urodzin zamiast bukietu czerwonych róż, przynosił mi na przykład piękne kwiaty czosnku. On zawsze potrafił mnie zaskoczyć, czymś ująć i wzruszyć, a przede wszystkim rozbawić - jego poczucie humoru było jedyne w swoim rodzaju i nawet w najbardziej dramatycznych sytuacjach, umiał mnie rozśmieszyć do łez, dając mi siłę i niezbędną energię do działania. To była ta jego cecha, której dziś najbardziej mi brakuje.

- Za co jeszcze kochałaś i ceniłaś swojego męża?

- Za jego dobroć, bezinteresowność i miłość do przyrody. Kiedy miałam gorsze dni, zawsze podtrzymywał mnie na duchu i powtarzał: „Nie wiesz, co zrobić, patrz na przyrodę”. I tego cały czas się trzymam, dzięki czemu mam dystans do wielu spraw. Emilian był bowiem człowiekiem natury i to również w jakiś sposób nas połączyło i sprawiło, że świetnie się rozumieliśmy. W dzieciństwie moim drugim domem była przecież wspaniała Puszcza Knyszyńska, udzielałam się w harcerstwie, gdzie budowanie szałasów, czy latryn nie było czymś nadzwyczajnym i wyjątkowym. Także miłość do zwierząt bardzo scalała naszą rodzinę i pod swoją pieczą zawsze mieliśmy gromadkę psów. Głównie ze schronisk lub tych znalezionych gdzieś przez Emiliana. Dziś opiekuję się czterema pupilami.

- Od śmierci twojego męża miną niebawem dwa lata. Uporałaś się już z żałobą?

- Nie, bo jej nigdy nie da się uśmierzyć i okiełznać. Ale nie skupiam się na rozpamiętywaniu przeszłości, nie pielęgnuję w sobie bolesnych ran i blizn, gdyż to by mnie osłabiło i odjęło siły, które dzisiaj są mi potrzebne, jak rzadko kiedy. Ciągle walczę o swój teatr, a co za tym idzie o swoją rodzinę, swój zespół, swoje miejsce na ziemi. Kontynuuję dzieło męża i swoje życie całkowicie podporządkowałam tej idei. Ostatnio pojawiło się światełko w tunelu i wierzę, że po dwunastu latach batalii w końcu uratuję swój teatr.

- Skąd czerpiesz siły do działania?

- Muszę być silna, stąpać twardo po ziemi, bo kto, jeśli nie ja? Staram się więc zapalać słońce dla innych, co było głównym przesłaniem Emiliana. Chcę dawać widzom radość, wzruszać ich i bawić, choć pod pozornie komediowymi spektaklami, kryje się głębsze przesłanie, które nasza publiczność doskonale odczytuje. Nie zbaczam więc z obranej, niejednokrotnie dość krętej drogi, bo jestem odpowiedzialna za swoich widzów, bez których nie istniałby Teatr Kamienica. Już dziś zapraszam na premierę spektaklu „Rodzin@ w sieci, czyli polowanie na followersów”, która odbędzie się 10 września.

- O czym teraz najbardziej marzysz?

- Nie mam szczególnych pragnień związanych z moją osobą. Chciałabym, aby wszyscy wokół mnie byli zdrowi, nie tracili ducha i z optymizmem podchodzili do życia. Abyśmy nadal mogli dawać widzom piękny rodzaj oderwania i żeby nasz teatr, po latach burz, pozostał w tym miejscu, w którym jest, niczym nie zagrożony. Mocno wierzę w szczęśliwe zakończenie, bo każdego dnia czuję obecność Emiliana, który czuwa nade mną i moimi bliskimi.

Rozmawiał Artur Krasicki