Justyna Steczkowska chce do Polsatu?! Stara się o super fuchę! W tym samym programie ma być Doda!

Od kilku dni media huczą o powrocie do Polsatu jednego z popularnych programów muzycznych "Must be the music". Program można było oglądać od 2011 roku. Po raz ostatni w ramówce słonecznej stacji pojawił się w 2016 roku. W skład jury wchodzili wówczas: Kora, Adam Sztaba, Elżbieta Zapendowska, Wojciech Łozowski czy Piotr Rogucki oraz Tym Tymanski. Z kolei w roli prowadzących występowali doskonale znani widzom Polsatu Paulina Sykut-Jeżyna i Maciej Rock. Teraz wiele wskazuje, że program może wrócić na antenę z nowymi jurorami. To wielkie nazwiska!

Justyna Steczkowska i Doda w jury "Must be the music"? "Justyna osobiście negocjuje swój udział"

W mediach huczy od potencjalnych nazwisk, które mogą zasiąść za stołem jurorskim. Oceniać występy uczestników mają Doda i Igor Herbut. Jak dowiedział się jednak portal "Świat Gwiazd", o stołek jurora walczy też Justyna Steczkowska, która była jurorką programu "The Voice of Poland".

- Justyna osobiście negocjuje swój udział w "Must be the music", o czym doskonale wiedzą osoby z jej otoczenia i bardzo jej kibicują. Świetnie odnalazła się w jury "The Voice", ale teraz chciałaby spróbować czegoś nowego. Jako jurorka powracającego hitu zaczęłaby świętować 30-lecie swojej kariery. To byłoby niezłe ukoronowanie trzech dekad - mówi informator "Świata Gwiazd".

Zobacz poniższą galerię: Justyna Steczkowska skończyła 50 lat