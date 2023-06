Karol Strasburger imponuje boskim ciałem! Prezenter Familiady zna prosty trik na długowieczność

Karol Strasburger i jego trik na kapitalną sylwetkę

Karol Strasburger niedawno wybrał się na plażę w Sopocie, gdzie zawstydził znacznie młodszych plażowiczów. Gospodarz "Familiady" w TVP ściągnął ubranie i ruszył na bałtyckie fale. Ludzie przybywający nad morzem nie mogli się nadziwić, że Karol Strasburger lada moment skończy 76 lat! Aktor imponował boskim ciałem. Wyglądał jak Apollo! W tym wieku wielu ludzi siedzi na kanapie, ogląda telewizje, a aktywność fizyczną ogranicza do wizyty w pobliskim warzywniaku. Gwiazdor TVP na pewno się do nich nie zalicza. Nie dość, że pracuje i zarabia na rodzinę i opiekuje się córeczką, to jeszcze znajduje czas na sport, który zawsze był istotnym elementem jego życia. Właśnie on jest tym trikiem aktora potrzebnym do zachowania kapitalnej sylwetki. Gimnastyka, Tenis, narty, wędkarstwo... Długo by wymieniać. W tej pierwszej dyscyplinie Karol Strasburger odnosił nawet spektakularne sukcesy!

Karol Strasburger zdobył mistrzostwo Polski

Aktor i gospodarz "Familiady" w TVP wygrał nawet drużynowe mistrzostwa Polski w 1964 roku. Reprezentował wówczas Legię Warszawa. Sam Karol Strasburger twierdzi, że gimnastyka przygotowała go do aktorstwa. - Skoki na planszy przypominają trochę scenę. Też trzeba je wykonywać w dużej koncentracji. Choć gimnastyka daje ogólną sprawność fizyczną, to jest to bardzo trudny sport. Dzięki gimnastyce można było pokazać się na basenie na Legii - opowiadał portalowi tvnwarszawa.pl gwiazdor TVP. W ostatnich latach Karol Strasburger pasjami gra w tenisa. Miłość do sportu zaszczepia też córeczce. - Dziecko przygląda się rodzicom i naśladuje ich zachowanie. Dla mnie to ważna nauka. Młodzież to odbicie tego, co dzieje się w domu. Moja córka widzi, że gram w tenisa, więc też chce to robić. Patrzy, jak biegamy, bierze rakietkę i próbuje odbijać - zdradził aktor i prezenter. Małej Laurze życzymy, aby w wieku 76 lat miała taką formę jak tata. W naszej galerii prezentujemy imponującą sylwetkę Karola Strasburgera.

Nie przegap: Zdębieliśmy, gdy dowiedzieliśmy się, kim jest pierwsza żona Karola Strasburgera! Grała w 13. posterunku