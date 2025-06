Kinga Rusin triumfuje po 9 latach! W tle milionowe roszczenia. "Idę po swoje!"

Kinga Rusin, znana dziennikarka i założycielka marki kosmetycznej Pat&Rub, przez dziewięć lat toczyła w sądzie skomplikowany spór z byłymi partnerami biznesowymi. Teraz poinformowała, że zakończyła szósty – i ostatni – proces. Wygrała wszystkie.

Jak wynika z wpisu Kingi Rusin, sprawa dotyczyła bezprawnego wykorzystywania marki, próby przejęcia kanałów komunikacyjnych firmy, a także ogromnych, nieuzasadnionych roszczeń finansowych. Sąd potwierdził, że Rusin była od początku właścicielką brandu i współtwórczynią receptur.

Choć wyroki są prawomocne, przeciwnicy Rusin nie uregulowali dotąd zasądzonych kwot. Mowa o ponad milionie złotych. Jak opisuje Kinga, w jednym z procesów próbowano zablokować produkcję kosmetyków Pat&Rub i odebrać profil marki w mediach społecznościowych. Żadne z tych żądań nie zostało uwzględnione.

Sąd nakazał jedynie drobne sprostowanie dotyczące komunikacji z 2016 roku.

Poniżej treść opublikowanego na Instagramie oświadczenia Kingi Rusin:

Moja marka Pat&Rub wygrała! Po kolejnym wyroku, po 9. (!) latach walki w sądach, ramię w ramię z Markiem, mogę wreszcie powiedzieć to głośno i podsumować:

✅ Wygraliśmy prawomocnie 6 (!) procesów sądowych z moimi byłymi wspólnikami ✅ Byli wspólnicy są mi winni ponad MILION złotych (pomimo prawomocnego wyroku do dziś nie zapłacili) ✅ Sądy potwierdziły, że m.in. bezprawnie wykorzystywali moją markę Pat&Rub

W dziś zakończonym 6. procesie próbowali nam zakazać produkcji, zabrać profil na facebooku i żądali kilkuset tysięcy. To wszystko przegrali. Co dostali? Dostali jedno (!) sprostowanie, że przed 2016 nie byłam producentem kosmetyków i właścielem starych receptur (niby oczywiste, ale rzekomo moje oświadczenia o produkcji w 2016r mogły to sugerować, wbrew moim intencjom). Byłam za to (co potwierdziły różne sądy) od początku (od 2008) jedyną właścicielką marki, współtwórczynią receptur i wspólniczką w biznesie. Od 2016 roku jesteśmy, wraz z moim partnerem Markiem Kujawą, poprzez naszą spółkę, wyłącznymi producentami kosmetyków marki Pat&Rub. (...) Co dalej? Idę po swoje! (...) Teraz z jeszcze większą siłą i determinacją ruszamy do przodu! Za chwilę przedstawimy rewolucyjne nowości!