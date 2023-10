Klaudia El Dursi poważnie chora. Te dolegliwości uprzykrzają jej życie!

Niespodziewanie Klaudia El Dursi otworzyła się i zwierzyła ze swoich dolegliwości. Wszystko opowiedziała na swoim Instagramie. Choroba bardzo utrudnia jej życie.

„Od kilku lat całe moje życie kręci się wokół dolegliwości żołądkowo-jelitowych, ciągłe badania, kolejne wyrzeczenia, następny antybiotyk, wielka nadzieja, a jest tylko gorzej i gorzej” - napisała.

Co dolega znanej modelce? Jak się okazuje, Klaudia El Dursi zmaga się z chorobami układu pokarmowego. Chorób jest wiele, a specjalne diety nie pomagają.

„Przepuklina rozworu przełykowego, helicobacter, zespół jelita drażliwego, refluks, zapalenie żołądka, sibo, imo .. co jeszcze ? Uważam na to co jem, tak naprawdę niewiele jem.. oczywiście bez glutenu, tylko low fodmap, zero smażonego, tylko delikatne, zdrowe, nieprzetworzone! Czy to pomaga? Nie ” - zwierza się modelka.

Ze wsparciem ruszyły fanki, które opowiedziały o swojej walce z chorobami. Wiele z nich przyznało, że same borykały się z problemami zdrowotnymi. Modelka otrzymała wskazówki, jak odzyskać zdrowie.

„Może warto pomyśleć o wyeliminowaniu stresu i szybkiego życia.„

„Może to być również związane z dużym stresem i brakiem równowagi hormonalnej, co jest powszechne u wielu kobiet. Życzę ci wszystkiego najlepszego.”

„Mi keto pomogło w większości różnych dolegliwości - poczytaj proszę może u Tobie będzie lepiej.”

