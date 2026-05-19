Kołakowska zdradziła koszmarną tajemnicę z przeszłości. To nie był jeden mężczyzna

Viola Kołakowska, eks partnerka Tomasz Karolaka zdecydowała się na wywiad u Żurnalisty. Wyznała, że dzieciństwo kojarzy jej się przede wszystkim z lękiem i niepewnością. Sytuacja w domu często była trudna i nieprzewidywalna.

Byłam bitym dzieckiem. Mój ojciec, jak był trzeźwy, to był wspaniały...

Była partnerka Karolaka szczerze o swojej traumie

Kołakowska podkreśliła, że przez długi czas próbowała normalnie funkcjonować mimo doświadczeń, które odcisnęły piętno na całym jej późniejszym życiu. Jednak trauma, jakiej doświadczyła, odcisnęła na niej ogromne piętno.

Nigdy nie wiedziałam, co zastanę po powrocie do domu

Viola Kołakowska: "Widziałam zachowania dziwne"

W tej samej rozmowie Kołakowska opowiedziała również o atmosferze ogólnie panującej w jej domu rodzinnym. Wspominała alkohol, imprezy i sytuacje, których - jak podkreśliła - dziecko nie powinno oglądać ani doświadczać.

Nigdy nie wiedziałam, co zastanę po powrocie do domu. Był alkohol, były imprezy, były rzeczy, których dziecko nie powinno być świadkiem… Gdy były imprezy, to ludzie robili ze sobą różne rzeczy. Ja byłam tego świadkiem, widziałam zachowania dziwne.

Jak przyznała Viola Kołakowska, od najmłodszych lat żyła w chaosie i ciągłym napięciu. Dodała również, że przez wiele lat doświadczała krzywdzących sytuacji i toksycznych relacji.

Kołakowska wyznała to mamie dopiero jako nastolatka

Najbardziej emocjonalny fragment wywiadu dotyczył traum, których - jak ujawniła - miała doświadczać przez lata ze strony dorosłych mężczyzn z najbliższego otoczenia. Kołakowska wyznała, że przez długi czas nie mówiła nikomu o tym, co ją spotkało.

Dopiero jako nastolatka zdecydowała się opowiedzieć mamie o jednej z takich sytuacji. Jak relacjonowała, po tej rozmowie partner jej matki został wyrzucony z domu.

Szczere wyznanie celebrytki szybko odbiło się szerokim echem w sieci. W komentarzach pojawiło się wiele słów wsparcia od internautów, którzy podkreślali, że nie spodziewali się aż tak osobistej i poruszającej rozmowy.

Gdzie szukać pomocy w kryzysie? Jeśli mierzysz się z problemami, myślisz o samobójstwie lub znasz kogoś w kryzysie, pamiętaj o możliwości wsparcia pod bezpłatnymi numerami telefonów:

800 70 2222 – całodobowe Centrum Wsparcia dla dorosłych w kryzysie,

800 12 12 12 – całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania RPD,

116 111 – całodobowy Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży,

116 123 – całodobowy Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych,

112 – całodobowy Numer Alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia.

