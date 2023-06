Koniec przyjaźni? Karolina Pisarek w gorzkich słowach o swojej managerce

Finalistka ukraińskiego "The Voice Kids" dołączyła do polskiego zespołu. Wcześniej uciekła z ogarniętego wojną kraju

Koniec przyjaźni w polskim show biznesie?

Małgorzata Leitner od lat działa za kulisami polskiego show biznesu. Kobieta założyła agencje PR-ową i odpowiadała za kariery Joanny Krupy, Sandry Kubickiej i właśnie Karolin Pisarek. Z dwiema pierwszymi celebrytka Leitner już nie współpracuje, ale z Karoliną Pisarek miała łączyć ją bliższa relacja. Teraz wydaje się, że również ona przeszła do historii. Managerka pojawiał się na imprezie See Bloggers w Łodzi. W wywiadzie dla portalu pomponik.pl opowiedziała o jej prywatnym relacjach z klientami. - Staram się od pewnego czasu stawiać na relację taką zawodową, biznesową, bo mam w sobie dużo ciepła i empatii. W pewnym sensie skracam dystans, a to powodowało przekraczanie pewnych granic i chyba udało mi się to wyregulować. Od tego są kontrakty, które jasno określają obowiązki obu stron i zajmować się biznesem — nie mieszać relacji prywatnej z zawodową, która może się okazywać szkodząca dla wspólnych interesów - powiedziała.

Karolina Pisarek zdążyła już skomentować wypowiedź swoje managerki. - Jest mi przykro, że nie zostałam uprzedzona, że będzie komentować nasze relacje prywatne, czy też zawodowe w mediach. Jest mi przykro i szczerze nie wiem, jak mam na to odpowiedzieć, bo zostałam postawiona pod murem i trochę się stresuję i nie wiem, co powiedzieć. Jest mi źle, że bez uprzedzenia tak się stało - powiedziała Pisarek w rozmowie z Plotkiem.