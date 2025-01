Koroniewska i Dowbor przyłapani w wypasionym aucie. Żona dała Maćkowi wycisk! Mamy zdjęcia

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Kto się czubi, ten się kocha

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor uchodzą za jedno z najbardziej zgodnych małżeństw w polskim show-biznesie. W sieci furorę robią regularnie zamieszczane przez małżonków filmiki, na których widać w ironiczny sposób przedstawione sytuacje z życia codziennego. Niedawno widzów rozbawiło nagranie zamieszone przy okazji Dnia Babci, w którym Maciej Dowbor w niezbyt elegancki sposób odniósł się do wieku Joanny Koroniewskiej. Ta jednak nie przejęła się zaczepką.

Policzyłem, że jeślibyśmy mieli dziecko gdzieś tak rok, dwa lata po naszym poznaniu i to nasze dziecko tak gdzieś trzy lub cztery lata po maturze miałoby swoje dziecko, to dzisiaj byłoby twoje święto

- wypalił prezenter.

Ale chyba bycie Babcią nie jest aż takie złe?! Wszystkiego Najlepszego dla Wszystkich Babć

- odparła była gwiazda "M jak miłość, która z kolei kiedyś nabijała się z męża, gdy pomylił paliwa do skutera i musiał czekać na lawetę. Ale przecież kto się czubi, ten się.... kocha.

Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska Lexusem pojechali pograć w tenisa. Aktorka dała mężowi wycisk

Żarty żartami, ale są sprawy, które popularne "Dowbory" traktują serio. Zalicza się do nich aktywność fizyczna. Ostatnio para wybrała się do klubu tenisowego na warszawskiej Pradze, w pobliżu swojego mieszkania. Maciej Dowbor przywiózł ich tam swoim wypasionym Lexusem Cabrio. Trening na korcie to jedno z ulubionych zajęć Joanny. Na Instagramie nie raz pokazywała już, że jest fanką gry w tenisa. Żartowała nawet, że za około trzy lata dorówna poziomem do gry naszego dobra narodowego - Igi Świątek (23 l.). I, jak widać, robi wszystko, by jej słowa okazały się prawdą. Podczas gry dała wycisk swojemu mężowi, który sport uprawia niemal codziennie. Czyli wygląda na to, że niebawem konkurenta będzie mieć i wspomniana Iga Świątek, i nasz wspaniały tenisista - Hubert Hurkacz.

W galerii prezentujemy zdjęcia z wypadu Macieja Dowbora i Joanny Koroniewskiej na tenisa

Tyle zarobi Maciej Dowbor. To nie przelewki. Ujawniona kwota zwala z nóg