Krzysztof Rutkowski ma 63 lata, ale ani myśli o przechodzeniu na emeryturę. Jest przekonany, że świetnie sprawdza się w tym, co robi, w dodatku udaje mu się łączyć pracę z udanym życiem rodzinnym. Ma wspaniałą relację z żoną oraz synem, którego rozpieszcza jak tylko może. Rutkowski słynie ze swojego specyficznego stylu bycia. Ekstrawagancki wygląd idzie w parze z barwnym charakterem. Jego znakami rozpoznawczymi są między innymi łańcuchy na szyi, biżuteria, rozpięta koszula, skórzane kurtki albo eleganckie garnitury, przeciwsłoneczne okulary oraz... jedyna w swoim rodzaju fryzura. Na temat włosów celebryty powstawały już ogromne dysputy w mediach społecznościowych. Komponowały się one na zasadzie kontrastu z brodą, którą z uwagi na wiek pokryła siwizna. Teraz to już przeszłość, bo Krzysztof Rutkowski postanowił się "wziąć za włosy", ale nie te na głowie, a właśnie na brodzie! Najwyraźniej chciał dopasować ich kolor do fryzury. Bardzo ciemny zarost rzuca się w oczy, a Polacy aż wstrzymali oddech. Takiej metamorfozy dawno nie widziano w polskim show-biznesie.

Krzysztof Rutkowski wziął się za włosy, lepiej usiądźcie. Takiej przemiany Polacy dawno nie widzieli

Krzysztof Rutkowski wrzucił na Instagrama zdjęcie oraz relację wideo. Fani od razu dostrzegli, że zmienił się wygląd 63-letniego mężczyzny. Zwrócili uwagę na zarost Rutkowskiego, z którego zniknęła siwizna. Zamiast tego pojawił się ciemny, czarny wręcz kolor. Celebryta musiał więc zafarbować zarost. W komentarzach zawrzało!

- Każdy ma swój styl, w którym się dobrze czuje, a styl pana Krzysztofa jest wybitny. (...) Rzecz gustu, ważne, że Krzyśkowi i Mai się podoba. (...) Styl i klasa - to część wpisów pod zdjęciem Rutkowskiego. Pojawiło się także wiele krytycznych komentarzy, a wiele z nich, z uwagi na wulgarność, nie nadaje się do cytowania.

