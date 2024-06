Małgorzata Tomaszewska narzeczony

Małgorzata Tomaszewska ułożyła sobie życie z tajemniczym Robertem. Partner byłej gwiazdy TVP w czerwcu został jej narzeczonym. W tym samym miesiącu prezenterka po raz pierwszy wrzuciła do sieci jego zdjęcia, choć nie zdecydowała się na pokazanie twarzy partnera. Wcześniej - w lutym 2024 roku - Małgorzata Tomaszewska urodziła córeczkę Laurę, której ojcem jest wspomniany Robert. Wygląda na to, że to nie ostatnie dziecko zakochanych. Była prezenterka TVP już tuż po porodzie, dziękując personelowi szpitalnemu za opiekę, wymownie napisała: "Widzimy się przy kolejnym porodzie". Na dodatek w opiece nad córeczką Małgorzatę Tomaszewską wspiera przyszły mąż, który - jak ujawniła dziennikarka - jest ekspertem od wymiany pieluch (tu przeczytasz, kim jest Robert, partner Małgorzaty Tomaszewskiej).

Małgorzata Tomaszewska odniosła wielki sukces. Posypały się gratulacje

Jakby radości było mało, była gwiazda TVP właśnie przekazała kolejną wspaniałą wiadomość. Zaprezentowała przy tym oficjalny papier. To jej wielki sukces. Małgorzata Tomaszewska uplasowała się bowiem na 45. miejscu w rankingu ForbesWoman najcenniejszych kobiecych marek osobistych! - Dziękuję @forbeswomenpolska za uwzględnienie mnie po raz kolejny w rankingu najcenniejszych kobiecych marek osobistych. Od ponad dekady pracuję w mediach i dziękuję za każdy rok. Każdy był bezcenny, ale ten miniony… Co to był za rok! Pełen emocji i zmian w życiu zawodowym i prywatnym... Na to wyjątkowe wyróżnienie składa się jednak praca od samego początku, od 2012 roku, kiedy zadebiutowałam w telewizji. Od malowania studia greenboxową farbą, dziesiątek godzin spędzonych na wybieraniu odpowiednich fragmentów do montażu, przez lata przekazywania prognoz pogody, przedstawiania informacji ze świata show-biznesu po prowadzenie Pytania na Śniadanie, festiwali w Opolu, kilku edycji The Voice of Poland, Senior, Dance Dance Dance czy Eurowizji Junior - podkreśliła prezenterka we wpisie na Instagramie. Pod jej postem pojawiło się mnóstwo gratulacji, do których i my się przyłączamy.

W naszej galerii prezentujemy, jak mieszka Małgorzata Tomaszewska

Sonda Czy obserwujesz Małgorzatę Tomaszewską w mediach społecznościowych? Tak Nie Od czasu do czasu