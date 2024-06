Małgorzata Tomaszewska wreszcie ujawniła! "Pozwólcie, że odpiszę zbiorowo"

Małgorzata Tomaszewska partner, mężowie, dzieci

Małgorzata Tomaszewska jest szczęśliwą mamą dwójki dzieci - syna Enzo i córki Laury, którą urodziła w lutym 2004 roku. Odkąd ówczesna gwiazda TVP poinformowała, że jest w drugiej ciąży, cała Polska zaczęła się zastanawiać, kto jest ojcem dziecka i partnerem dziennikarki. Przypomnijmy, że Małgorzata Tomaszewska jest po dwóch rozwodach. Jej drugi mąż - Turek Ahmet Seygi Yigit Tarci - jest ojcem syna dziennikarki. Tożsamości obecnego partnera i ojca Laury była prezenterka TVP jednak zdradzić nie chce za żadne skarby. Plotkowano nawet, że jest nim Aleksander Sikora, czyli dziennikarz, który prowadził program "Pytanie na śniadanie" w duecie z Małgorzatą Tomaszewską. Okazało się jednak, że mężczyzna jest tylko wujkiem Laury. Na to, że poznamy w końcu, kim jest ojciec dziecka Małgorzaty Tomaszewskiej, w najbliższym czasie raczej nie możemy liczyć. Dziennikarka zdradziła za to inny sekret, który bardzo interesował jej fanów.

Małgorzata Tomaszewska zbiorowo odpowiada. Ma prosty patent na figurę

Wszyscy bowiem zwrócili uwagę na to, że była gwiazda TVP bardzo szybko po porodzie prezentowała znakomitą figurę. Jak ona to zrobiła? Okazało się, że ma prosty patent. Małgorzata Tomaszewska postanowiła ciekawskim odpowiedzieć zbiorowo za pośrednictwem Instagrama. - Dzień dobry drogie mamy! Dostałam od Was mnóstwo pytań o ćwiczenia i dietę po porodzie. Pozwólcie, że odpisze zbiorowo tutaj i zaczniemy od aktywności fizycznej. Ruch dostosowuję do malutkiej. Ćwiczę codziennie - jak mała pozwoli to pływam 5-6 basenów. Jeśli nie, to po powrocie do domu robię ćwiczenia z aplikacją (15-20 minut). Jak mała ma wyjątkowo zły humor, to biorę ją na ręce i robię z nią przysiady plus unoszenia rąk w górę i na boki (mała to uwielbia i od razu mamy zabawę). Wiem, że bywają nieprzespane noce - sama ostatnio mam pobudki co godzinę na jedzenie, ale staram się, żeby tę aktywność wykonywać codziennie. Niebawem opiszę także dietę, jeśli chcecie? Ściskam Was mocno - napisała dziennikarka. Zazdrościmy, że tak niewiele jej trzeba do tego, by mieć taką formę.

