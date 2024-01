Małgorzata Tomaszewska ZACHOROWAŁA tuż przed porodem! "Nie wiem, co to jest"

Los nie oszczędza ostatnimi dniami Małgorzaty Tomaszewskiej. Na początku tego tygodnia prezenterka została zwolniona z "Pytania na śniadanie". Przez długi czas milczała i nie odzywała się w mediach społecznościowych. W sobotni poranek nagrała dla swoich obserwujących krótkie Instastory, gdzie mówi o chorobie, z którą walczy. Byłej prowadzącej"Pytanie na śniadanie" ostatnimi dniami dokucza uporczywy ból gardła. Jak sama wyznała, nie pomogły żadne domowe metody.

Małgorzata Tomaszewska ZACHOROWAŁA. "Nie wiem, co to jest". To wszystko tuż przed porodem

Ostatnie dni nie oszczędzają Małgorzaty Tomaszewskiej, najpierw głośne zwolnienie z "Pytania na śniadanie", a teraz prezenterka podupadła na zdrowiu. O wszystkim poinformowała na swoim Instagramie.

- Cześć, kochani. Tak sobie pomyślałam, że już ponad tydzień się do was nie odzywam, ale niestety to też dlatego, że się rozchorowałam. Nie wiem jeszcze, co to jest. Dzisiaj będę miała wizytę lekarską. Ale bardzo boli mnie gardło, więc niestety może być to angina, chociaż z nikim się nie widuję, bo nie wychodzę z domu. Być może to kwestia osłabienia organizmu, wtedy [choroba] może się samoistnie rozwinąć. Zobaczymy. W każdym razie: walczę z chorobą - podsumowała na swoim Instastories.

