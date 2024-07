Martyna Wojciechowska zakochana! Pan Marian jest znacznie starszy i ma żonę

Niemiec przystawił mu pistolet do głowy. To, co zrobił Jan Machulski, uratowało mu życie!

Martyna Wojciechowska kariera, życie prywatne

Martyna Wojciechowska to bez wątpienia jedna z ciekawszych osobowości telewizyjnych w Polsce. Dziennikarka, podróżniczka, modelka, prezenterka, uczestniczka rajdu Sahara-Dakar... Jej zawody i zajęcia długo można wymieniać. Nic dziwnego, że taka kobieta jest źródłem inspiracji dla wielu fanów. Życie prywatne Martyny Wojciechowskiej to temat bardziej skomplikowany. Gwiazda TVN w 2020 roku wyszła za Przemka Kossakowskiego. Para rozstała się trzy miesiące później. Formalny rozwód nastąpił w 2022 roku. Wcześniej Martyna Wojciechowska związana była z przedsiębiorcą Leszkiem Czarneckim i płetwonurkiem Jerzym Błaszczykiem, z którym ma córkę Marysię. Mężczyzna zmarł w 2016 roku, mając tylko 46 lat. Teraz podróżniczka ogłosiła, że się zakochała. Nie chodzi jednak o nowego partnera. Uczucie ma zupełnie inny wymiar.

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy, jak zmieniała się Martyna Wojciechowska. Zaczynała w świecie mody

Martyna Wojciechowska zakochana w panu Marianie i jego żonie! "Świetna podróżnicza inspiracja"

50-letnia Martyna Wojciechowska zakochała się w 31 lat starszym panu Marianie i jego 77-letniej żonie Irenie. Małżonków i gwiazdę TVN łączy wspólna pasja. - Zakochałam się! W pani Irence (lat 77) i w panu Marianie (lat 81), którzy tworzą #SUPERTEAM @irenkaimarian. Mówią o sobie: Podróżnicy od zawsze, a wspólną podróż dzielą już od 50 lat. Ten profil to jeden wielki uśmiech w stronę świata, bardzo Wam polecam Ich śledzić. Świetna podróżnicza inspiracja, poczucie humoru i mnóstwo optymizmu! - zachwyca się we wpisie na Instagramie Martyna Wojciechowska. Dziennikarka dołączyła do postu filmik z panem Marianem i panią Ireną. Gdy go zobaczyliśmy, zrozumieliśmy, dlaczego Martyna Wojciechowska się w nich zakochała. To naprawdę niesamowity duet!

Nie przegap: Brr! Koszmar Martyny Wojciechowskiej w obskurnej windzie. "Ratunku!". Nagranie poraża