Odeszła z Ich Troje, a ona zostanie Miss Polski? Była wokalistka powalczy o koronę

Agata Buczkowska przez 3 lata była wokalistką Ich Troje. Piosenkarka nie rozstała się z muzykami zespołu w dobrej atmosferze. Została bowiem oskarżona o złamanie jednego z zapisów umowy. Sprawa trafiła do sądu, którą ostatecznie Buczkowska wygrała. Piosenkarka mogła zatem w spokoju skupić się na swojej karierze. Buczkowska prywatnie spotyka się z Danielem Mikołajewskim, piłkarzem Podbeskidzia Bielsko-Biała. Wokalistka nadal rozwija swoją karierę muzyczną regularnie występując. Teraz Buczkowska ogłosiła, że została zakwalifikowana do półfinału konkursu Miss Polska. Podekscytowana podzieliła się tą informacją z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. - Oficjalnie mogę Was poinformować, że zostałam półfinalistką konkursu @miss.polski 2024 👸🏼 - Trzymajcie za mnie kciuki bo to wspaniała przygoda, której mogę doświadczać! - napisała Agata Buczkowska na Instagramie. Będziecie jej kibicować?

