Monika Jarosińska powiększyła piersi o dwa rozmiary. Jak zareagował jej mąż?

Gwiazda znana z serialu „Dziewczyny ze Lwowa” oraz z występów w programie „Jaka to melodia?” niecałe trzy miesiące temu poddała się operacji powiększenia piersi. Jej biust urósł o dwa rozmiary, z miseczki A do C. Dzięki tej zmianie Monika Jarosińska czuje się jeszcze bardziej seksowna. - Zawsze czułam się seksowna, jednak muszę przyznać, że nowy biust dodał mi trochę więcej kobiecości. Zmiana nie jest drastyczna. Miałam miseczkę A, teraz mam C i jest idealnie – zdradza „Super Expressowi” artystka. - Mąż jest zachwycony moim nowym biustem. Nie żeby wcześniej narzekał, bo zawsze akceptował mnie taką jaką jestem, ale jak już zdecydowałam się powiększyć piersi to i on skorzystał – śmieje się Monika, która ze swoim mężem Robertem Korzeniewskim jest w szczęśliwym związku już od 17 lat. Mimo upływu lat wciąż patrzą na siebie z pożądaniem. Czułość i bliskość jest dla nich ważna. Nawet operacja biustu nie powstrzymała ich od miłosnych uniesień, choć gwiazda zastanawiała się, czy seks zaraz po zabiegu nie spowoduje popękania szwów. Na szczęście nic się nie stało. - Pierwszy seks po operacji mieliśmy dwa dni po moim powrocie z kliniki do domu. Zastanawialiśmy się, czy to był dobry pomysł. W każdym razie tęskniliśmy za sobą, ponieważ ja byłam już od dłuższego czasu w Polsce, a Robert w dzień mojego zabiegu przyleciał z Malty do Warszawy - wyznaje Jarosińska. - Jak już szwy się zagoiły i w końcu mąż mógł mnie swobodnie dotykać, zapytałam go, czy może jednak ten biust nie jest za mały? Odpowiedział mi, że dla mężczyzny doskonałe jest wszystko, to, co mieści się w jego dłoni, a moje nowe piersi pasują teraz idealnie. On wcale nie namawiał mnie na powiększanie piersi. Zrobiłam to przede wszystkim dla siebie, a przy okazji na tym skorzystał i nie kryje swego zadowolenia - dodaje celebrytka. Udało jej się stworzyć bardzo trwałą relację z mężem. Ufają sobie bezgranicznie i nie tracą zainteresowania sobą nawzajem. - Nasze zainteresowanie sobą jako kobietą i mężczyzną mimo wielu lat związku było całkiem w porządku, ale muszę przyznać, że te cycki zrobiły robotę i kochamy się jeszcze częściej niż kiedyś. Jest nam ze sobą wspaniale - zapewnia Monika Jarosińska, dodając, że mały biust nigdy nie spędzał jej snu z powiek, jednak zmiana wyszła jej na dobre. A operację powiększenia piersi poleca każdej kobiecie, która czuje, że tego potrzebuje. - Nigdy nie miałam jakiegoś szczególnego kompleksu małych piersi, ale przyznaję, że od dwudziestu lat marzyłam, by je nieco powiększyć. Miałam jednak różne obawy. Bałam się przede wszystkim bólu i że będę czuła jakieś ciało obce w swoim ciele. Na szczęście ani zbytnio nie cierpiałam ani nie mam uczucia ciała obcego pod skórą. Odwagi dodała mi Kalina Ben Sira, która jest właścicielką renomowanych klinik medycyny estetycznej. Cieszę się, że jej zaufałam, bo efekt jest naprawdę rewelacyjny – cieszy się Monika.

