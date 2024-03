Na te zdjęcia Maćka Musiała i Marii Dębskiej aż WSTYD patrzeć. Mocne łóżkowe sceny. Co on tam wyprawia!

Co za historia!

Gdy cztery lata temu serial "Rodzinka.pl" zniknął z anteny, wielu fanów serialu posmutniało. Na szczęście niemal wszystkich aktorów familijnej produkcji TVP możemy oglądać w nowych filmach i serialach. Maciej Musiał otarł się już nawet o zagraniczną sławę, występując w serialach Netflixa. Ale nieźle też poczynia sobie w Polsce. Przystojnego aktora mogliśmy podziwiać w nowym serialu Canal+ "Kiedy ślub?", w którym zagrał... przystojnego aktora. A w dodatku biseksualistę.

Główna bohaterka, grana przez Marię Dębską (32 l.), poznała go przez aplikację randkową i umówiła się na spotkanie, na którym od razu pomiędzy nimi zaiskrzyło. Do tego stopnia, że szybko trafili do łóżka, a tam działy się rzeczy, które aż wstyd opisywać. Lał się szampan, a Maciej Musiał udowodnił, jak bardzo jest wygimnastykowany.

Patrząc na te wygibasy, jesteśmy pewni, że aktor świetnie poradzi sobie w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami".

