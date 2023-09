Nie uwierzysz, kim jest brat Izabelli Krzan! Grzegorz Krzan jest gorący jak kaloryfer w grudniu

Takiej afery w "The Voice of Poland" jeszcze nie było! Fryzjer gwiazd jako uczestnik, ludzie zarzucają "ustawkę"

Izabella Krzan to modelka i prezenterka telewizyjna, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Obecnie jedna z największych młodych gwiazd TVP. "Koło Fortuny" i "Pytanie na Śniadanie" to dwa formaty, które przyniosły jej największą popularność. Ale oprócz tego, że Izabella Krzan jest utalentowaną prezenterką, może pochwalić się również zachwycającą urodą. Nie bez powodu była przecież modelką i Miss Polonia. Okazuje się, że jej brat, Grzegorz Krzan, także ma się czym pochwalić - zarówno zawodowo, jak i w kwestii wyglądu. Cóż, wygląda na to, że rodzeństwo ma po prostu dobre geny, bo oboje zachwycają! Grzegorz Krzan jest siatkarzem i trenerem, gorącym jak kaloryfer w grudniu. Ma na koncie liczne sukcesy. Nie uwierzycie, jak świetnie sobie radzi, to robi niezwykłe wrażenie.

Kim jest brat Izabelli Krzan, Grzegorz Krzan?

Grzegorz Krzan, brat Izabelli Krzan, urodził się 8 stycznia 1987 roku w Olsztynie. Jest siatkarzem i trenerem, jako zawodnik grał na pozycji atakującego. Od sezonu 2021/2022 jest trenerem przygotowania fizycznego w Indykpolu AZS-ie Olsztyn. W sierpniu 2023 roku, czyli stosunkowo niedawno, podpatrywał w akcji przygotowania reprezentacji Canarinhos do Mistrzostw Ameryki Południowej i turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich 2024, gdzie m.in przez 10 dni przebywał reprezentacją Brazylii w Saquaremie. W latach 2006–2018 studiował geodezję na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od 2017 roku jest wykładowcą wydziału geoinżynierii. W latach 2020–2022 uczył studentów m.in. podstawy geodezji i kartografii, ćwiczeń terenowych z geodezji. Mądrość i uroda, wspaniałe połączenie.

