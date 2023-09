Nie żyje aktor Andrzej Wilk. Grał brata Jerzego Bińczyckiego

Andrzej Wilk był absolwentem Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie. W 1994 roku otrzymał nagrodę za najlepszy epizod teatralny w przedstawieniu "Matka Joanna od Aniołów" w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Występował na deskach teatrów: Dramatycznych we Wrocławiu (1965-69), Polskiego we Wrocławiu (1969-82), Współczesnego we Wrocławiu (1982-84), Polskiego w Poznaniu (1984-90) oraz ponownie w latach 1990-2017 wrocławskiego Teatru Polskiego. W 2002 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.

Jeśli chodzi o grę w filmach i serialach to w swoim dorobku miał przede wszystkim "Sól ziemi czarnej" z 1969 roku, gdzie wcielił się w Alojzego Basistę, brat Gabriela (Olgierd Łukaszewicz). Jego filmowymi braćmi byli także: Jerzy Bińczycki, Jerzy Łukaszewicz, Jerzy Cnota, Wiesław Dymny i Bernard Krawczyk. W produkcji o II Powstaniu Śląskim zagrali także Jan Englert i Daniel Olbrychski.

Andrzej Wilk wystąpił także w takich produkcjach jak serial "Gorący temat", czy w filmach "Erratum" i "Wielki Szu".

