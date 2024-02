Nie żyje partnerka Wojciecha Młynarskiego! Była z nim do samego końca. Ich miłość przerwała choroba

Nie żyje Joanna Kossowska, która stała u boku Wojciecha Młynarskiego przez ostatnią dekadę jego życia. Smutną informację przekazała piosenkarka Elżbieta Adamiak. Poinformowała o tym za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wokalistka we wzruszający sposób pożegnała Joannę Kosowską, która przez przez wiele lat trwała przy artyście. Była z nim aż do jego śmierci. Choć nie dane im było się pożegnać. Wszystko przez fakt umieszczenia artysty w domu opieki.

Nie żyje Joanna Kossowska. Była wieloletnią partnerką Wojciecha Młynarskiego

Joanna Kossowska była partnerką mężczyzny przez ponad dziesięć lat. Towarzyszyła mu w najgorszych chwilach. Piosenkarka Elżbieta Adamiak poinformowała o jej śmierci za pośrednictwem Facebooka.

- Joanna odeszła. Wczoraj o 4:20. Przefrunęła do Nowego Świata we śnie. O dniu i miejscu pogrzebu poinformuję was (na prośbę rodziny) później. Żegnaj Joasiu. Przytul się do Wojtka i bądźcie szczęśliwi na zawsze - możemy przeczytać we wzruszającym wpisie.

