Wiemy, kim jest nowa miłość Jacka Borkowskiego

Najwyraźniej szczęście znów zapukało do drzwi Jacka Borkowskiego. Przystojny aktor od siedmiu lat, czyli od śmierci ukochanej żony Magdaleny Gotowieckiej (†42 l.) próbuje na nowo ułożyć sobie życie. Kochliwy wdowiec ma na koncie kilka nieudanych romansów z koleżankami z show-biznesu, w tym sensacyjny związek z prezenterką Pauliną Koziejowską (41 l.). Teraz jego serce skradła ciemnooka brunetka o imieniu Monika. Poznali się na jednej z imprez magazynu „Businesswoman&Life”, którą akurat poprowadził. Wybranka Jacka jest cenioną finansistką. Za biegle kilka języków i odpowiada za poważne projekty w branży farmaceutycznej. Borkowski kompletnie stracił dla niej głowę. - Chcę jeszcze przeżyć to życie w szczęściu i w miłości – powiedział nam szczęśliwy aktor, który nie chce zdradzać szczegółów tej znajomości, żeby nie zapeszyć. Bardzo mu na Monice zależy, nie chce też kolejnej miłości przeżywać publicznie. Jak dowiedział się „Super Express”, nową partnerkę ojca zaakceptowały i polubiły jego dzieci: Karolina (39 l.), Jacek (20 l.) i Magda (18 l.). Ukochana towarzyszyła artyście również podczas ostatniej gali magazynu „Businesswoman &Life” na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi. - Borkowski jak zwykle prowadził event, a kiedy tylko zszedł ze sceny usiadł przy stoliku ze swoją wybranką. Przytulali się do siebie, trzymali się za ręce, patrzyli sobie głęboko w oczy. Widać rodzące się pomiędzy nimi uczucie – mówi nam osoba obecna na balu. Para zadebiutowała też na ściance. Pozując fotoreporterom, nie mogli powstrzymać czułych gestów. Zakochani spędzili też razem walentynki. Z tej okazji upiekli nawet wspólne ciasto. Trzymamy kciuki, żeby tym razem się udało, wszak Borkowski ma za sobą już dwa rozwody z Elżbietą Jasińską (75 l.) i Katarzyną Borkowską. Trzecie małżeństwo przerwała śmierć żony.

