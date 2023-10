Nowe informacje o Elżbiecie Dmoch. Fani na to czekali! Wzruszenie odbiera mowę

Gdy grupą przyjaciół udało nam się namówić Elżbietę Dmoch do podstawowego remontu kuchni i łazienki jej nigdy nieremontowanego mieszkania, Ela postanowiła przeznaczyć na to swoje dawne oszczędności. Jednak, gdy podczas trwania remontu okazało się, że w trakcie musi się zwiększyć jego zakres, że szafa czy wersalka po prostu się rozpadły – uruchomiliśmy już na to zbiórkę w naszej Fundacji. Dzisiaj z satysfakcją możemy przekazać, że remont kuchni, łazienki, przedpokoju i pokoju dziennego zostały zakończone. Są nowe proste w utrzymaniu podłogi, nowe urządzenia, a dzięki wpłatom Elżbieta ma nową szafę przedpokojową, która w tym tygodniu została złożona, jest też nowa sofa w pokoju, kilka składanych krzeseł, stół i stoliczek… Dodatkowy remont i sprzęty mogły zostać zakupione z wpłat, jakie napłynęły na konto Fundacji – serdecznie za nie dziękujemy, byliście jak zwykle niezawodni. Zebraliśmy dzięki Wam nieco większą kwotę, którą z porozumieniu z Elżbietą Fundacja przeznaczy na remont sypialni - mamy już kupioną terakotę, potrzebna jeszcze farba. Sypialnia nie mogła być remontowana w ramach dotychczasowych prac, bo Elżbieta Dmoch mieszkała w czasie remontu w tym pokoju. W tym momencie kończymy zbiórkę remontową, ale konto nadal działa, by Fundacja pozostałą nadwyżkę mogła wydać na mieszkaniowe opłaty - za czynsz lub media. Mamy też pomysł, by akcję "Chodź pomaluj jej świat" zwieńczyć zakupem kolorowego, wygodnego fotela, który idealnie by pasował jako symbol i prezent od Fanów-Darczyńców, bo to dzięki Waszym wpłatom, przy udziale PFM i Przyjaciół Eli, ta akcja mogła zakończyć się sukcesem, a Elżbieta Dmoch dostała najlepszy z możliwych urodzinowy prezent! Dziękujemy Wam za każdą najdrobniejszą wpłatę na ten cel - czytamy we wpisie Polskiej Fundacji Muzycznej.