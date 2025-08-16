Obłędny ślub w Katowicach! O 18 lat młodszy pisarz i 53-letnia aktorka powiedzieli sobie TAK na scenie teatru!

To był prawdziwy spektakl miłości! 16 sierpnia 2025 roku serce Katowic biło w rytmie weselnego marsza. W Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego rozegrała się historia niczym z bajki: na scenie, gdzie zwykle króluje sztuka, tym razem wystąpili oni - pisarz Zbigniew Rokita i aktorka Barbara Lubos. Para artystów, których połączyła scena i pasja, powiedziała sobie sakramentalne „tak” w miejscu, które od zawsze było ich drugim domem.

Pierwsza była sztuka

Basia - ta sama, która w monodramie „Kocham cię proszę pana” poszukiwała miłości - tego dnia obdarzyła nią swojego wybranka. Po kilkuletniej znajomości Zbigniew Rokita, pisarz, reporter, dramatopisarz i dziennikarz, autor głośnej książki „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku”, laureat literackiej Nagrody Nike z 2021 roku i felietonista Dziennika Zachodniego, oficjalnie zakończył stan kawalerski.

O tym, że wielki dzień nadchodzi, kilka dni wcześniej poinformował - niczym królewski herold - przyjaciel pary Marcin Musiał. Zrobił to przed Teatrem Śląskim i uświetnił ogłoszenie specjalną piosenką.

Panna młoda olśniła na scenie

Barbara Lubos w dniu ślubu wyglądała zjawiskowo. Ubrana w śmietankową, tiulową suknię z trenem i błyszczącymi aplikacjami w kwiatowe wzory przyciągała spojrzenia wszystkich. W rękach trzymała biało-różowy bukiet, który idealnie komponował się z całością stylizacji.

Zbigniew Rokita wystąpił w eleganckim, brązowym garniturze. Ślubu udzielił im sam prezydent Katowic Marcin Krupa, a świadkiem honorowym została aktorka Grażyna Bułka.

Jak wyglądali Państwo Młodzi zobaczycie od razu pod tekstem!

Miłość pisana w teatrze

To właśnie teatr połączył Barbarę Lubos i Zbigniewa Rokitę. Dla ukochanej pisarz stworzył monodram „Kocham cię proszę pana”, którego premiera odbyła się rok przed ślubem. Bohaterka tego tekstu - Basia - szukała mężczyzny, którego będzie mogła kochać.

O tym jest ta sztuka - o miłości, której można szukać, a ona i tak przyjdzie wtedy, kiedy zechce. W najmniej oczekiwanym momencie

- mówiła przed premierą Barbara Lubos.

Nie brakowało opinii, że sceniczną bohaterkę można uznać za alter ego aktorki. Sama Lubos przyznawała, że dużo opowiadała Rokicie o sobie, a on notował i nagrywał co ciekawsze wątki. W sztuce znalazły się zarówno historie prawdziwe, jak i zasłyszane czy wymyślone.

To nie jest sztuka realistyczna, bliższa jest kalejdoskopowi niż biografii

- podkreślała Lubos.

Ojciec chrzestny "Nikaj"

Ojcem chrzestnym tego związku nazywany bywa Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego. Para poznała się, gdy wspólnie tworzyła spektakl „Nikaj” dla Teatru Zagłębia. Zaczęło się od pracy scenicznej, a przerodziło w wielkie uczucie. Barbara Lubos i Zbigniew Rokita od tego czasu widywani byli razem nie tylko w teatrach - aktorka towarzyszyła pisarzowi także podczas meczów jego ukochanych drużyn, Piasta Gliwice i Szombierek Bytom.

Podczas gali Festiwalu „Dwa Teatry” w Sopocie, 30 czerwca 2025 roku, Rokita sam zdradził, że zbliża się przełomowa chwila w jego życiu. Festiwal wyróżnił radiowe słuchowisko „Nikaj” Radia Katowice, a autor przypomniał, że właśnie na pierwszej czytanej próbie tego tekstu poznał Barbarę Lubos – późniejszą odtwórczynię roli Reginki. „Nikaj zawsze będzie mi się kojarzyło z moim osobistym szczęściem, dlatego że kilka lat temu, podczas pierwszej czytanej próby, poznałem na nim wspaniałą aktorkę Barbarę Lubos, z którą będziemy sobie w Teatrze Śląskim ślubować” – mówił wzruszony pisarz.

Dobroczynny gest nowożeńców

Rokita i Lubos postanowili wykorzystać ten dzień także do okazania serca innym. Zamiast kwiatów poprosili gości o datki dla Ewy Kopczyńskiej, aktorki Teatru Zagłębia, która przechodzi kosztowną rehabilitację po pęknięciu tętniaka i krwotoku podpajęczynówkowym. Podczas ślubu zorganizowano kwestę, a pieniądze trafiły na leczenie koleżanki po fachu.

Barbara Lubos ma na koncie role w spektaklach Teatru Śląskiego i Teatru Korez, takich jak „Weltmajstry”, „Cholonek”, „Trzy siostry” czy „Wieczór Trzech Króli”. Zagrała także w filmach, m.in. „Angelus”, „Barbórka”, „Zgorszenie publiczne” czy „Drzazgi”. W 2011 roku została nagrodzona w Nowym Jorku prestiżową Nagrodą Aktorską im. Elżbiety Czyżewskiej za rolę w filmie „Ewa”.

Zbigniew Rokita to jeden z najważniejszych głosów literackich młodego pokolenia. W 2021 roku zdobył Nagrodę Literacką Nike za książkę „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku”. W 2023 roku ukazała się jego „Odrzania. Podróż po ziemiach odzyskanych”. Na teatralnych scenach debiutował sztuką „Nikaj” w Teatrze Zagłębia. W 2023 roku w Teatrze Korez premierę miał jego spektakl „Weltmajstry”. W 2025 współpracował dramaturgicznie przy „Tkoczach” Mai Kleczewskiej w Teatrze Śląskim. Już we wrześniu ukaże się jego nowa książka – „Aglo. Banką po śląsku”.

