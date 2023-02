Ogromny skandal w Teatrze Kwadrat. Dyrektor Andrzej Nejman upija się i wyzywa pracowników?!

Andrzej Nejman to aktor, reżyser i dyrektor warszawskiego Teatru Kwadrat. Ogólnopolską rozpoznawalność przyniosła mu rola Waldka w telenoweli "Złotopolscy" TVP2. Nejman z Teatrem Kwadrat związany jest od 1998 roku, a rolę dyrektora sprawuje od 13 lat.

W sobotę, 18 lutego "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że w placówce nie dzieje się dobrze. Według doniesień jej pracowników Nejman nagminnie obraża personel teatru, a także… pije w pracy alkohol.

Personel teatru Kwadrat zdradził "Gazecie Wyborczej", jak Andrzej Nejman traktuje podwładnych.

- Dyrektor obrażał pracowników technicznych, poniżał garderobiane, widziałem na własne oczy, jak obraził na próbie aktora - powiedziała jeden z pracowników placówki.

- Jesteśmy oskarżane o dosłownie wszystkie niedociągnięcia. Insynuuje się nam lenistwo, wykorzystywanie pracy do prywatnych celów - dodała kolejna osoba.

To jednak nie wszystko. Byli pracownicy wyjawili również, że dyrektor nie stronił od alkoholu nawet w czasie prób!

- Atmosfera była męcząca. Dyrektor upijał się na bankietach, spektaklach wyjazdowych, w trakcie prób. Ośmieszał instytucję - czytamy w "Gazecie Wyborczej".

W końcu do warszawskiego ratusza wysłano anonimową skargę na Nejmana, w której jemu i jego żonie, kierowniczce marketingu i sprzedaży, zarzucono nadużywanie alkoholu w pracy, wykorzystywanie samochodu służbowego w celach prywatnych i oczernianie pracowników. Dołączono do niej również dwa maile, w których dyrektor rzuca wulgaryzmami. Nejman wytłumaczył się jednak ratuszowi w czerwcu 2022 roku i sprawa ucichła. Odniósł się również do stawianych mu zarzutów. Jak powiedział, za wulgarnego e-maila przeprosił następnego dnia, a anonimowa osoba lub grupa osób chcą go upokorzyć i przedstawić przełożonym jako "złodzieja, oszusta i przemocowca". Złą atmosferę w Teatrze Kwadrat tłumaczył wojną, inflacją i pracą zdalną. Podkreślił również, że zdobył dodatkowe pieniądze na pensje, uratował kilkadziesiąt miejsc pracy, gdy teatr stracił siedzibę i samodzielnie zamontował w placówce skrzynkę na anonimowe skargi. Jak podkreślił, zażaleń do tej pory nie było. Na zarzut, że używa samochodu służbowego w celach prywatnych odpowiedział, że pojazd jest własnością sponsora.

Nejman tłumaczy się z picia alkoholu w pracy. "Nie wykonuję czynności służbowych pod wpływem alkoholu"

Prawie wszyscy rozmówcy zdradzili "Gazecie Wyborczej", że Nejman nadużywa alkoholu w pracy. Chodzi nie tylko o bankiety, które odbywają się w teatrze, ale również wieczory po spektaklach. W kantynie, którą prowadzi żona dyrektora, Małgorzata Nejman, ma cały czas lać się alkohol. Nejman zaprzecza jednak tym doniesieniom.

- Nie mógłbym jednak stwierdzić jednoznacznie, że nigdy nie piję w miejscu pracy. Moim miejscem pracy jest teatr, w którym odbywają się bankiety premierowe, bankiety organizowane przez firmy, spotkania towarzyskie pracowników. Garderoba jest miejscem, z którego często artyści nie chcą wychodzić po spektaklu. Oglądamy tam mecze, świętujemy urodziny. Przy wszystkich tych okazjach obecny jest alkohol/ Pomiędzy tym są momenty, kiedy nie łamiąc żadnych regulaminów, spożywam alkohol. Czasami, kiedy kończę próby o pierwszej w nocy, a zaczynam pracę o siódmej z oświetleniowcem, śpię w garderobie. I w międzyczasie zdarza mi się spożywać alkohol. Jednak powtarzam: nie wykonuję czynności służbowych pod wpływem alkoholu – tłumaczy się "Wyborczej".

Andrzej Nejman odpowiedział również na zarzuty o obrażanie pracowników.

- Uratowałem teatr. Uratowałem zespół. Być może również kogoś skrzywdziłem. Nigdy nie celowo. Nigdy z premedytacją. W miarę upływu lat uczyłem się coraz więcej, nie tylko formalnego zarządzania, ale właśnie relacji międzyludzkich - powiedział.

Pracownicy Teatru Kwadrat chcą ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora. Liczą na to, że w końcu pojawi się ktoś, kto dobrze poprowadzi to miejsce. Biuro kultury przekazało jednak wyborczej, że prezydent Rafał Trzaskowski nie planuje ogłaszać takiego konkursu.

