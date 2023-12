Oni uciekli z Polski na Boże Narodzenie. Gwiazdy, które miały dość zimna i wyleciały do ciepłych krajów

Co on wygaduje?! 85-letni Bohdan Łazuka wypalił o Dodzie i jej mamie! Wstyd?

Oni uciekli z Polski na Boże Narodzenie. Gwiazdy, które miały dość zimna i uciekły do ciepłych krajów

Małgorzata Rozenek-Majdan (45 l.) razem z mężem Radosławem Majdanem i dziećmi wybrali się do słonecznego Dubaju, gdzie spotkali inną gwiazdę - Agnieszkę Włodarczyk (43 l.). Z kolei Marcin Hakiel (40 l.), korzystając z okazji, że dzieci były pod opieką mamy, Katarzyny Cichopek (41 l.), zabrał nową ukochaną do Mediolanu, gdzie cieszyli się swoją obecnością, a relacją dzielili się z fanami w mediach społecznościowych.

W Europie zostali także Maciej Dowbor (45 l.) i Joanna Koroniewska (45 l.) - małżeństwo wybrało się do swojego domu w Hiszpanii. Co ciekawe, okazało się, że ich sąsiadką jest gwiazda TVN - Dorota Szelągowska (43 l.). Wszyscy razem spotkali się na świątecznym śniadaniu.

"Abyście zawsze wiedzieli co jest dla Was najlepsze - albo umieli poddać się temu co dla Was szykuje Świat - oba rozwiązania są dobre. Całuję prosto z serca oraz z samiutkiej Hiszpanii" - napisała projektantka.

A wy jak spędziliście święta?