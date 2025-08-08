Maciej Mindak nie żyje. Gwiazdor TVN zginął w tragicznym wypadku

Nie żyje Maciej Mindak. 38-latek był cenionym ekspertem od nieruchomości i stałym bywalcem TVN, gdzie w przystępny sposób opowiadał ludziom o różnych zawiłościach związanych z branżą budowlaną. Występował jako ekspert w programach "Mieszkanie na miarę", "House Hunters - Poszukiwacze domów". Gościnnie pojawiał się również w "Dzień Dobry TVN". Informację o jego śmierci w poniedziałkowy poranek przekazała pogrążona w żałobie rodzina.

Z ogromnym smutkiem informujemy, że odszedł nagle Maciej Mindak - ukochany Syn, Brat, Tata, Przyjaciel, wulkan pozytywnej energii, Człowiek o wielkim sercu i umyśle. Pozostawił po sobie nieopisaną pustkę i tęsknotę - czytamy w komunikacie zamieszonym przez rodzinę zmarłego.

Maciej Mindak we wrześniu obchodziły swoje 39. urodziny. Miał przed sobą wiele planów. Nieustanie skupiał się na rozwoju kariery. W ostatnim wpisie na Instagramie zamieścił fragment wywiadu, w którym wypowiadał się na temat swojej branży. Informacja o jego śmierci wstrząsnęła show-biznesem. W sieci żegnali go znajomi z branży i przyjaciele.

Zobacz również: Gwiazdy i przyjaciele żegnają Macieja Mindaka. "Takie rzeczy nie powinny się dziać"

Pogrzeb Macieja Mindaka. Bliscy żegnają tragicznie zmarłego gwiazdora TVN

We wtorek, 5 sierpnia poznaliśmy oficjalną przyczynę śmierci Macieja Mindaka. Prokuratura potwierdziła medialne doniesienia w tej sprawie. Agent zginął w tragicznym wypadku motocyklowym, do którego doszło w nocy z 22 na 23 lipca w miejscowości Wołomin, na skrzyżowaniu ulic Legionów i Lipińskiej. W rozmowie z "Super Expressem" prokurator Karolina Staros wyjawiła, że Prokuratura Rejonowa w Wołominie prowadzi śledztwo w sprawie wypadku.

Pogrzeb Macieja Mindaka odbył się niecałe dwa tygodni po tragicznym wypadku. Rodzina i przyjaciele zmarłego zebrali się w Domu Pogrzebowym w Antoninowie. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o godzinie 14:30. Po świeckim pożegnaniu urna z prochami Macieja Mindaka została złożona w kolumbarium na miejscowym cmentarzu.

W ceremonii brała udział rodzina oraz przyjaciele. Skromna urna z prochami Macieja Mindaka przyozdobiona była liśćmi eukaliptusa. Obok ustawione zostało czarno-białe zdjęcie zmarłego, pod którym ułożono wieńce z białych kwiatów.

Zobacz również: Maciej Mindak nie żyje. Po jego śmierci TVN zdradził tajemnice fenomenu prezentera! To dlatego ludzie go kochali

QUIZ. Niezapomniani. Co pamiętasz o życiu i twórczości Małgorzaty Braunek? Pytanie 1 z 10 W którym mieście urodziła się Małgorzata Braunek? Warszawa Szamotuły Wronki Następne pytanie