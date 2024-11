Ostro! Laluna przejechała się po Drepieński. "Robi z ludzi debili"

Laluna mocno o Derpieński! "Lepiej, że by na mnie nie trafiła"

O tym, że Laluna nie znosi "dolarsowej" Derpieński wiadomo nie od dziś. Ostatnio jednak Katarzyna Alexander przypuściła mocny atak na Karolinę, która rozstała się z narzeczonym i rzekomo nie ma ani groza na koncie. "Królowa życia" zauważyła, że Caroline wprawdzie nie ma na jedzenie dla siebie i psa, ale ma za to pieniądze na drogie imprezy, którymi chwali się na swoim profilu na Instagramie.

Kariera Derpieński

Przypomnijmy - Caroline Derpieński, czyli Karolina Derpieńska pojawiła się w polskim show biznesie znikąd. Z dnia na dzień stała się celebrytką, którą znał każdy, choć niczego nie dokonała. Ale blichtr, który wniosła do naszego życia mieszkająca w USA bogaczka, robił wrażenie. Panna Caroline chwaliła się "dolarsowym" życiem u boku milionera i mocno nietypowymi zabawami seksualnymi. To działa, bo Derpieński na swoim profilu na Instagramie ma już 10 milionów obserwujących!

Niedawno Derpieński ogłosiła, że jej romans się skończył, a partner tak naprawdę był przemocowy. Zwierzenia na ten temat opublikowała na swoim Instastory, zdradzając przy tym, że jej "bajkowe życie" było mocno podkolorowane, bo jej eks tego sobie życzył. To on miał ją zmuszać do codziennych postów na Instagramie. Po rozstaniu Caroline miała zostać bez środków do życia, więc zwróciła się do swoich fanów z błaganiem o środki na pokarm dla psa. A ludzie pospieszyli z pomocą. Ta sytuacja spowodowała, że "Królowa życia" Laluna nie wytrzymała. Poleciały mocne słowa!

Laluna: "Tam nikt by jej nie uwierzył"

No tragedia powiem wam aż przykre jak ona z ludzi zrobiła debili. W dupę to ja mam totalny brak szacunku do Polski i ludzi tutaj nikt tam by jej w to nie uwierzył a naszych biednych ludzi w Polsce zmanipulowała totalnie lepiej żeby na mnie nie trafiła znowu gdzieś!!! Bo nienawidzę jak ktoś tak ludzi okłamuje.

Derpieński i Laluna nie znoszą się od ubiegłorocznej konferencji Clout MMA, na której obrzuciły się obraźliwymi epitetami. Aktualne błagania Derpieński o przelewy na wyżywienie jej psa wzbudziły złość także w innej jej zagorzałej przeciwniczce, Anecie Glam, która już dawno stwierdziła, bajki o "latynoskim miliarderze" i pławieniu się w luksusach to jedna wielka kpina z fanów.

