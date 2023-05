Polak w finale Eurowizji. Mikołaj "Tribbs" Trybulec wspiera Szwajcarię, ale współtworzył też "Solo" Blanki

Piosenka reprezentanta Szwajcarii już ma zagwarantowane miejsce w finale Eurowizji 2023. To dobry prognostyk dla Blanki, bo Tribbs pomagał również w powstaniu jej piosenki "Solo".

Kim jest Mikołaj "Tribbs" Trybulec?

Tribbs, czyli Maciej Mikołaj Trybulec to polski producent muzyczny młodego pokolenia. Artysta jest również dj-em, kompozytorem i autorem tekstów. Mimo że nie jest jeszcze znany szerokiej publiczności, jego nazwisko warto zapamiętać. Regularnie pojawia się na wielkich scenach, a ostatnio zdobył nominację do Fryderyka za swoją wersję przeboju Krzysztofa Krawczyka "Zatańczysz ze mną jeszcze raz", którą nagrał z Kubańczykiem.

Chłopak ma też portfolio, którego może pozazdrościć mu niejeden bardziej doświadczony kolega. "Watergun" Remo Forrera to początek listy hitów, do których przyłożył soją rękę młody producent. Tribbs jest również współtwórcą kilku innych eurowizyjnych przebojów. Najlepiej nam znany jest utwór "River" naszego ubiegłorocznego reprezentanta Krystiana Ochmana. W jego portfolio znajdziemy również piosenkę "Amen" Austriaka Vincenta Bueno z Eurowizji w 2021 roku, "Universo" Hiszpana Blasa Canto z 2020 roku i "Friend of a Friend" Czecha Lake Malawi.

Tribbs jest też współtwórcą piosenki "Solo" Blanki Stajkow

Jak się okazuje, to bardzo zdolny i płodny muzyk. Choć mogliśmy go zobaczyć w pierwszym półfinale Eurowizji, gdzie towarzyszył reprezentacji Szwajcarii, to z pewnością kibicuje również Blance. Jest bowiem jednym z twórców muzyki do piosenki "Solo". To z pewnością dobry znak, bo i historia, i ostatnie wydarzenia pokazały, że ma rękę do hitów. Pozostaje nam kibicować naszej reprezentantce w jutrzejszym półfinale. Jeśli przejdzie dalej, Tribbs będzie miał dwie piosenki w finale. Trzymamy kciuki za Blankę i Tribbsa.

Zobacz w galerii zdjęcia z przygotowań Blanki do występu w półfinale Eurowizjii

