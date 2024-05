Dagmara Kaźmierska i Gabriel Seweryn w programie "Królowe życia"

Dagmara Kaźmierska i Gabriel Seweryn byli wielkimi gwiazdami programu "Królowe życia". To właśnie w tym specyficznym show obydwoje się wypromowali. Dagmara Kaźmierska stała się nawet jedną z najpopularniejszych celebrytek w Polsce. Kryminalna przeszłość i pobyt w więzieniu nie przeszkodził w zaproszeniu jej do udziału w "Tańcu z gwiazdami". Kontrowersyjna "Królowa życia" - dzięki głosom widzów - bez problemów przechodziła do kolejnych etapów programu. Z udziału w show zrezygnowała dopiero z powodu kontuzji żeber. Już po tym portal Goniec.pl opublikował wstrząsający artykuł o przeszłości Dagmary Kaźmierskiej. Później ruszyła lawina. Od celebrytki zdecydowanie odcięły się i Polsat, i TVN. Wcześniej w obu stacjach "Królowa życia" była wielką gwiazdą. Kilka miesięcy przed wybuchem afery z Dagmarą Kaźmierską niespodziewanie zmarł Gabriel Seweryn, który razem z kontrowersyjną celebrytką występował w programie "Królowe życia".

Obrzydliwe słowa Dagmary Kaźmierskiej po ataku Gabriela Seweryna

Dagmara Kaźmierska swego czasu miała bardzo poważny konflikt z projektantem z Głogowa. Wielka awantura wybuchła, gdy Gabriel Seweryn miał sugerować, że celebrytka ma bliskie relacje z reżyserem programu "Królowe życia". Po tych słowach Dagmara Kaźmierska zamieściła wpis, w którym poziom obrzydliwości przekroczył granice. - Uważam, że ty ze swoim totalnie przetrąconym kręgosłupem moralnym jesteś ostatnią osobą, która powinna kogokolwiek krytykować. Bo to, jak wy się prowadzicie ze swoim "partnerem Rafałkiem", wzajemnie oszukując, zdradzając, strasząc etc., to jest nieporównywalnie gorsze od tego, czym ja się zajmowałam (...). Ponieważ tyle obcych chu**w w d**ie, co mieliście wy z Rafałem przez czas waszego krystalicznego związku, to nie miały wszystkie prostytutki razem wzięte, które dla mnie pracowały. Więc skończcie mnie szarpać! - cytował jeden z wpisów "Królowej życia" portal Radiozet.pl.

Nie przegap: Okrucieństwo w czystej postaci. Nowe mroczne informacje o Dagmarze Kaźmierskiej. Wczoraj to był tylko wstęp

Dagmara Kaźmierska pogodziła się z Gabrielem Sewerynem

Po nagłej śmierci Gabriela Seweryna Dagmara Kaźmierska ujawniła prawdę o swoich relacjach z projektantem. - Mieliśmy jakąś tam potyczkę słowną, ale wszystko się dobrze się skończyło. My się pogodziliśmy - podkreśliła celebrytka w rozmowie z "Faktem". O śmierci kolegi z programu "Królowe życia" nie chciała mówić zbyt wiele. - Ja bym nie chciała się rozwodzić za dużo w tym temacie. Uszanujmy jego odejście. Niech on śpi w spokoju, bidny. Niech to ucichnie. Ja nie jestem za tym, żeby ludzie roztrząsali to w jakichkolwiek wywiadach. To jest temat bardzo ciężki dla jego najbliższych - zaznaczyła Dagmara Kaźmierska.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Dagmary Kaźmierskiej i Gabriela Seweryna

Sonda Czy Dagmara Kaźmierska powinna całkowicie zniknąć z telewizji i pozostałych mediów? Tak Nie Nie mam zdania