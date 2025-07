Informację o tragedii podała stacja ABC News i potwierdziła ją też produkcja amerykańskiego programu "Idol". Robin Kaye oraz jej mąż autor tekstów i muzyk Thomas Deluca, zginęli we własnym domu od ran postrzałowych w głowę.

"Była kochana przez wszystkich"

Jesteśmy zdruzgotani wiadomością o śmierci Robin i jej ukochanego męża, Toma

- czytamy w oświadczeniu rzecznika programu "American Idol".

Robin była filarem rodziny Idol od 2009 roku i była naprawdę kochana i szanowana przez wszystkich, którzy mieli z nią styczność. Robin na zawsze pozostanie w naszych sercach. Składamy najgłębsze wyrazy współczucia jej rodzinie i przyjaciołom w tym trudnym czasie.

Ofiary - Robin Kaye i Thomas Deluca - zostały znalezione po tym, jak w poniedziałek rano funkcjonariusze przyjechali do domu przy 4700 White Oak Avenue na tzw. "wellness check" - to kontrola stanu zdrowia mieszkańców. Na miejscu stwierdzono zgon słynnej pary.

Polecamy: Elżbieta Zapendowska zdradziła stawki w "Idolu". Nie obłowiła się!

Morderca czekał na nich w domu?

W trakcie śledztwa detektywi przejrzeli nagrania z monitoringu, rozmawiali z rodziną i znajomymi oraz odkryli, że 10 lipca około godziny 16:00 policja otrzymała zgłoszenie dotyczące podejrzanego włamanie na tej samej posesji

- poinformował LAPD w oficjalnym komunikacie.

Wówczas funkcjonariusze nie mogli wejść na teren posesji, ponieważ dom był "silnie zabezpieczony" - przekazał porucznik LAPD Guy Golan. Policja przeprowadziła przelot śmigłowcem, który nie wykazał żadnych oznak włamania ani niepokojących sytuacji.

Po obejrzeniu nagrań z monitoringu z tamtego dnia okazało się, że podejrzany przeskoczył ogrodzenie i wszedł na posesję.

Choć podczas tamtej interwencji nie zauważono śladów włamania ani niepokojących sytuacji, obecnie śledczy uważają, że podejrzany wszedł do domu przez niezaryglowane drzwi

- poinformował LAPD.

Policja zatrzymała podejrzanego

Policja ustaliła, że Kaye i Deluca wrócili do domu, gdy podejrzany Boodarian wciąż tam był. Doszło do konfrontacji, która zakończyła się strzelaniną. Oboje zginęli na miejscu, znaleziono ich w oddzielnych pomieszczeniach, z wieloma ranami postrzałowymi. Sprawca zbiegł z miejsca pieszo. Został zatrzymany we wtorek przez detektywów LAPD i funkcjonariuszy FBI z grupy pościgowej. Udało się to dzięki nagraniom z monitoringu oraz wykorzystaniu oprogramowania do rozpoznawania twarzy.

Akta sądowe wskazują, że Boodarian miał już w przeszłości poważne konflikty z prawem, m.in. związane z przemocą, jednak wcześniejsze zarzuty zostały ostatecznie oddalone.

Przeczytaj też: Mama Ani Przybylskiej w poruszających słowach o ostatnich chwilach córki. "Ania nie była nigdy w hospicjum"