W TVP pod koniec lat 90. i w początkach XX wieku roiło się od różnych seriali. Dwa z nich ("Ranczo" i "Złotopolscy) wyróżniały się szczególnie, bo ich akcja przede wszystkim działa się na wsi. Obie produkcje łączyło także oryginalne poczucie humoru, które było serwowane widzom. "Złotopolscy" jednak to był przede wszystkim serial obyczajowy. "Ranczo" z kolei definiowane jest jako serial komediowo-obyczajowy. W obu produkcjach nie brakowało bardzo wyrazistych postaci. Czerepach (w tej roli Artur Barciś), Pereszczako (Eugeniusz Priwieziencew), Japycz (Franciszek Pieczka), wójt Kozieł (Cezary Żak), Dionizy Złotopolski (Henryk Machalica) czy listonosz Józef (Jerzy Turek) - to tylko część z nich. Pamiętasz z którego serialu TVP jest dana postać? Rozwiąż QUIZ. Ranczo czy Złotopolscy. Z którego serialu TVP jest ta postać? Czerepach, Pereszczako, Japycz.

QUIZ. Ranczo czy Złotopolscy. Z którego serialu TVP jest ta postać? Czerepach, Pereszczako, Japycz Pytanie 1 z 20 Czerepach (w tej roli Artur Barciś) to postać z serialu: Ranczo Złotopolscy Dalej

