Serial "Ranczo" z prawdziwym impetem wszedł na rynek w 2006 roku. Wtedy TVP wyemitowała pierwszy odcinek produkcji, której akcja dzieje się w miejscowości Wilkowyje. "Ranczo" nadawane było przez trzy lata. Ku uciesze widzów serial powrócił do TVP w 2011 roku i był emitowany przez kolejne pięć lat. Łącznie nakręconych zostało 130 odcinków serialu, w którym grali m.in. Cezary Żak, Ilona Ostrowska, Artur Barciś, Franciszek Pieczka, Marta Lipińska, Paweł Królikowski czy Violetta Arlak. Akcja serialu dzieje się m.in. w miejscowym kościele, na plebanii, w urzędzie gminy, w sklepie i na przedsklepowej ławeczce, gdzie mieszkańcy spożywają napoje. Pamiętasz bohaterów "Rancza" i aktorów, którzy w nim grali? Rozwiąż Quiz Ranczo. To nazwisko aktora czy postaci z serialu? Solejuk, Barciś, Żak, Japycz. Przygotowaliśmy dwadzieścia pytań. W każdym do wyboru są tylko dwie odpowiedzi.

QUIZ Ranczo. To nazwisko aktora czy postaci z serialu? Solejuk, Barciś, Żak, Japycz Pytanie 1 z 20 Cezary Żak to: aktor z serialu Ranczo postać z serialu Ranczo Dalej

