Dotykał ciał Liszowskiej, Sochy i Koroniewskiej! Nie do wiary, czym potem zajął się Robert Kochanek

Co za fucha!

Tak zmieniała się Roksana Węgiel. Od uroczego dziecka do pięknej kobiety. Nowe zdjęcia powalają

Program "Taniec z gwiazdami" wkracza w nowy wymiar. Po dłuższej przerwie legendarne show powraca na antenę Polsatu. Wśród gwiazd programu znalazły się m.in. Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Roksana Węgiel i Dagmara Kaźmierska, która zatańczy z Marcinem Hakielem. Przed laty "Taniec z gwiazdami" budził ogromne emocje telewidzów. Na parkiecie występowały wielkie sławy. Jeszcze w czasach, gdy program emitowany był w TVN, każdy odcinek gromadził przed odbiornikami 4-5 mln widzów. Największą oglądalność miał finałowy odcinek drugiej serii (7,7 mln), w którym rywalizowały Kasia Cichopek w parze z Marcinem Hakielem i Małgorzata Foremniak z Rafałem Maserakiem. W pierwszych seriach wystąpiły także m.in. Joanna Koroniewska, Joanna Liszowska i Renata Dancewicz. Pamiętacie stare edycje programu "Taniec z gwiazdami"? Rozwiążcie Quiz "Taniec z gwiazdami" Dopasuj tancerza do gwiazdy. Foremniak, Koroniewska, Liszowska i inni

Quiz "Taniec z gwiazdami" Dopasuj tancerza do gwiazdy. Foremniak, Koroniewska, Liszowska i inni Pytanie 1 z 15 Małgorzata Foremniak w 2. edycji "Tańca z gwiazdami" tańczyła z: Marcinem Olszewskim Rafałem Maserakiem Michałem Skawińskim Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.